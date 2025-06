Álvaro, la mejor nota de la EBAU en Burgos, sorprendido: "Me enteré por una llamada, no había visto las notas"

Álvaro Renedo es un joven de 18 años que hoy copa la atención mediática por un motivo muy especial. Y es que, se ha convertido en la mejor nota de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Burgos, tras sacar un 9,7 en la fase general, y un 13,73, contando las específicas y la media de Bachiller.

Unos brillantes resultados derivados de su 10 en Filosofía y en Inglés, su 9,8 en Matemáticas y Física, un 9,4 en Química y un 9 en Lengua y Literatura.

Hoy, cuando ya ha podido asimilar la buena nueva y pensar en todo lo que esto supone, Álvaro ha confesado a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León todos los detalles de esta inolvidable aventura que ha vivido con la Selectividad.

Álvaro Renedo, la mejor nota de la EBAU en Burgos, en su colegio

Una prueba que le ha supuesto "muchas horas de estudio y muchos sacrificios en los dos últimos años" y que ha afrontado con mucha "incertidumbre" por el cambio de modelo realizado este año.

El joven, que señala "la dedicación, el esfuerzo, la constancia, la organización y el conocerse a sí mismo", compaginado con "la desconexión", como la clave de su éxito, asegura que para él estos exámenes han supuesto una auténtica "carrera de fondo".

Y es que, aunque esta empezó el día que comenzó primero de Bachillerato, un ciclo que ha cursado en el IES Félix Rodríguez de la Fuente de Burgos, ha ido ganando intensidad con el paso del tiempo, llegando a su pico más alto 15 días antes de la PAU. "Han sido los días de preparación más intensa", reconoce.

Si bien, alejado de posibles agobios, nervios y pensamientos negativos, Álvaro decidió organizarse y establecerse un horario con las asignaturas que quería estudiar, que cumplió "estrictamente".

Pero no una rutina al uso, sino una tan concreta como curiosa que a él, personalmente, "es lo que mejor me ha funcionado".

"Estudiaba cuatro horas por la mañana y otras cuatro por la tarde, con intervalos de 25 minutos de estudio y cinco de descanso. Además, cada tres o cuatro intervalos, descansaba 15 minutos para que el cerebro desconectase un poco y así pudiera recibir mejor la información nueva. Luego ya el último día decidí tomármelo de descanso, algo hice, pero no demasiado", revela.

Y es que, gracias a todo ello, "el trabajo personal y la fundamental preparación que le han dado sus profesores" ha logrado triunfar en una prueba trascendental que, de una manera u otra, ha marcado su futuro profesional.

"El equipo docente ha sido sensacional, su papel ha jugado un rol muy importante y más aún en un año de cambio de la PAU, en el que ni siquiera tenían muy claro cómo iban a ser los exámenes. Han hecho lo que han podido, creo que me han preparado bastante bien y eso tengo que agradecérselo", apunta.

Aun así, reconoce que, pese a que "algunas cosas, como los comentarios o la mayor aplicación de la teoría, sí han tenido cierto impacto", en general se ha tratado de "lo mismo que todos los años".

De hecho, piensa que "se han portado bastante bien, que los exámenes han sido asequibles, que no fáciles, con ejercicios que hemos practicado en clase".

"En el primer examen estaba muy nervioso y preocupado, pero cuando salí, al ver que me había salido bien, el resto fueron más fluidos y naturales. Ahora, viéndolo con perspectiva, no ha sido para tanto", confiesa.

Lo haya sido o no, hoy Álvaro presume orgulloso de ser el mejor de la PAU 2025 en Burgos. Una noticia que recibió por sorpresa y cuando "ni siquiera había podido ver mis notas".

"La página web estaba colapsada, yo aún no había podido entrar y, de repente, me llamó la vicerrectora de la Universidad de Burgos para darme la enhorabuena porque había sacado la mejor nota de la provincia. Me puse muy contento y sentí mucho alivio", revela.

Y es que, aunque sí salió "con buena sensación" de la PAU, no se lo esperaba en absoluto. "Fue una sorpresa y me hizo sentir muy satisfecho", asegura.

Necesitaba conseguir "una muy buena nota" para cumplir su sueño y así lo ha hecho. Gracias a ello, Álvaro va a poder cursar los estudios por los que tanto ha luchado: "el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Valladolid".

Pero antes, toca celebrar. Algo que, según ha desvelado, hará con una comida familiar y varias escapadas con amigos a lo largo del verano.