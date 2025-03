El matagigantes de Copa, a la conquista de Primera: "Este equipo tiene algo distinto, como aquel de la 11/12"

Nos remontamos a principios de 2012. Un modesto del fútbol español, que nunca había pisado liga profesional, se plantaba en las semifinales de Copa del Rey. Antes, se había llevado por delante a equipos como Villarreal, Rayo Vallecano, Racing de Santander o RCDE Espanyol, entre otros.

En semifinales, uno de los 'cocos'. El Athletic Club, cuya competición fetiche es, precisamente, la Copa. Aquel CD Mirandés, con Pablo Infante a la cabeza, se llenó de misticidad para conquistar a todos y cada uno de los aficionados del deporte rey en nuestro país.

Ese mismo año, tras quedarse a las puertas de la final copera, otro hito certificaron. Ascenso por primera vez en su historia a una categoría profesional, la Segunda División. Ahora, 13 años después, sueñan con cotas más altas, después de 11 temporadas en la división de plata, unos cuartos y otras semifinales de Copa, y ya asentados en LaLiga.

A pesar de que comenzaron la temporada con dudas, teniendo incluso que aplazar un amistoso por falta de futbolistas, el CD Mirandés es a estas alturas un claro candidato. Ahora en ascenso directo, EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha contactado con varios de los presidentes de sus peñas para conocer cómo están viviendo todo esto.

Y es que el hipotético 'milagro de Miranda', en caso de producirse, ya es un fenómeno que todo el mundo comienza a tomarse en serio. Nadie se esperaba que los jabatos, tal y como se conoce a club y aficionados de este municipio de Burgos, pudieran estar donde están a estas alturas.

"El equipo tiene algo distinto, como aquel de la 11/12. Engancha, se le ve desde el primer día, pelea todos los balones", apunta José Luis Sidranes, presidente de la peña Huracán Rojillo, con 45 años de socio a sus espaldas, sobre cómo se percibe la temporada de este CD Mirandés.

Una declaración que evidencia también ese aura que rodea este año a los rojillos y que da motivos para creer en la machada. "No estamos acostumbrados a vivir esto, al revés, somos más de dar tumbos por campos de 3º y 2ºB (hoy Primera RFEF) y sufrir los últimos años en Segunda", reconoce Gonzalo Guinea, presidente de la peña Jóvenes Jabatos.

Si en algo coinciden todos nuestros entrevistados es que han visto a su equipo en las categorías más bajas del fútbol español. Algo que les hace valorar aún mucho más lo que están viviendo esta temporada.

"Estamos ilusionados, pero ya con el Mirandés podemos decir que a las sorpresas estamos acostumbrados", bromea Nicolás Benito, representante de la peña Desde 1927. Otros como Roberto Madrones, presidente de Komando Kemando, echan la vista atrás, cuando su peña se creó y el club vivía una "crisis muy grande" a mediados de los años 90.

"Viendo toda la progresión que ha habido en el club ha sido impresionante. Del campo solo con la transformación de ponernos ahí un poco de cemento ya fue un boom", añade Roberto, evidenciando el calado que tiene una temporada como esta en el seno de un humilde como el CD Mirandés.

Progresión del CD Mirandés

Tras aquella participación histórica de la 11/12, el CD Mirandés llegó a Segunda División por primera vez en su historia. Desde entonces, se ha asentado en liga profesional, con hasta once participaciones en la categoría de plata, salvo un par de años en los que regresó a la 2ºB.

En cualquier caso, señal inequívoca de que en Miranda se ha hecho algo bien. Y en esa receta del éxito Gonzalo, José Luis, Roberto y Nicolás tienen claro cuál es uno de los ingredientes estrella, que es la política de fichajes, en su mayoría jóvenes cedidos.

"Económicamente la directiva lo está haciendo muy bien, también a nivel administrativo. Es difícil con un presupuesto tan bajito hacer las cosas tan bien", destaca el presidente de Jóvenes Jabatos, quien además subraya que este modelo de cedidos ha hecho que "los chavales quieran venir aquí a hacer la mili porque los resultados de otros compañeros les avalan".

La peña Jóvenes Jabatos del CD Mirandés Foto cedida por Gonzalo Guinea

Nicolás achaca todo a una gestión "con cabeza", liderada principalmente por Alfredo De Miguel, presidente del club y sobre todo principal valuarte de los éxitos. "También, siendo un municipio pequeño como es Miranda hay mucha identidad a la ciudad y al equipo", añade.

José Luis se acuerda también de presidentes anteriores, como José Zapater o Félix Pipaón, quienes propiciaron "un camino ya recorrido", pero sin olvidar la política que se adoptó tras la conversión en SAD, apostando por jóvenes y cesiones.

Mardones, por su parte, incide en el "punch muy grande", a nivel económico y social, que supuso aquellas primeras semifinales de Copa. "La gente ahí empezó a involucrarse un poquito más en el club", apunta.

De las dudas a creérselo

En contra de otras temporadas, el CD Mirandés arrancó la preparación con una situación difícil. Hasta el punto de que hubo que suspender uno de los partidos veraniegos por falta de jugadores. Sin embargo, luego comenzaron a llegar nuevos fichajes y, como no quiere la cosa, los jabatos se han plantado en la parte alta de la tabla.

"Todavía casi ni me lo creo", reconoce Roberto Mardones, quien, eso sí, tiene claro que "por méritos propios estos jugadores se merecen un premiado y sería subir a Primera". Sidranes, por su parte, comenzó a creérselo al acabar la primera vuelta, en segunda posición y con 38 puntos.

"La salvación la tenías ya prácticamente hecha. Hemos empezado muy bien la segunda vuelta en casa y siempre te queda el ¿llegaremos? Hay que ir partido a partido. Se va a caer el equipo, pues yo creo que no. Da mucha confianza y esperanza verles jugar", añade el de Huracán Rojillo.

Otros como Nicolás o Gonzalo sí que fijan una fecha, una jornada y un partido en concreto como el momento en el que las aspiraciones del CD Mirandés empiezan a ser reales para ellos.

En el caso del representante de Desde 1927, el momento lo fija en navidades. En concreto, en el 22 de diciembre de 2024, cuando el CD Mirandés ratificó un partido redondo en cuanto efectividad ante el Deportivo de la Coruña en Riazor.

"Se gana fuera, no jugando bien, pero con un contundente 0-4. Además, no se ha visto ningún equipo superior claramente al Mirandés, especialmente en los de arriba. Nos pintó la cara el Oviedo, pero en un partido que fue raro", resalta Nicolás Benito.

En cualquier caso, para Nicolás "hay muchos partidos" en esta temporada que ratifican al CD Mirandés como aspirante al ascenso, como cuando casi se empata con nueve jugadores ante la SD Huesca. "Otras temporadas incluso yendo en mitad de la tabla te llegaba el penúltimo y te ganaba sin opción de hacer nada", recuerda.

Gonzalo, de Jóvenes Jabatos, a pesar de querer "tener los pies en la tierra", también se pregunta "por qué no soñar" y subraya que el partido que salió del campo y se dijo a sí mismo que "igual sí", fue el que recientemente disputaron ante el Real Oviedo en Anduva, con victoria para los locales por 1-0. "Se palpaba un ambiente, se notaba como la gente se levantaba de los asientos. Fue el punto de inflexión de decir que esto es serio", recalca.

Anduva

El Estadio Municipal de Anduva es, precisamente, otro de los ingredientes que forman parte del éxito de los jabatos. Tanto es así, que únicamente el Granada ha sido el único capaz de ganar allí, en octubre.

En lo que va de temporada, los de Miranda acumulan 13 victorias en su feudo, frente a esa única derrota ante el Granada y tres empates ante Real Zaragoza, Cádiz y Real Sporting de Gijón.

"No sé si son las características del estadio, que es muy acogedor, pequeñito, que la gente está muy cerca del jugador", admite el presidente de Jóvenes Jabatos, quien además añade que los futbolistas "si no son cercanos se hacen cercanos".

"Pasean con sus parejas, con sus hijos, por las calles, van a los bares. Eso se palpa y se transmite y los jugadores también se sienten arropados", justifica en este sentido.

José Luis Sidranes coincide en que "es un campo que tiene algo", que quizás "da la sensación de pequeño porque está muy próximo, pero mide lo mismo que lo que puede medir el del Real Madrid".

Nicolás lo enfoca más en la afición. "No tenemos 40.000, pero son 3.500 personas que no paran. Yo creo que una de las cosas es que rara vez, yo te diría que no recuerdo, una pitada general de la afición al equipo", explica, compartiendo de alguna manera la idea de Gonzalo de que los jugadores se sienten arropados. "La confianza en el equipo y los jugadores se da por hecho y eso les da una tranquilidad", añade.

Parte de los integrantes de Desde 1927 frente al mural junto al estadio municipal de Anduva Foto cedida por Nicolás Benito

El presidente de Komando Kemando cree que es un "campo humilde", donde la agente "aprieta". "La ilusión del aficionado de Miranda es la clave del empuje que da al jugador para que Anduva lo dé todo", aclara.

Récord histórico

Independientemente del resultado final, el CD Mirandés, tras remontar la pasada semana al Racing Santander en Anduva, está a un solo punto de superar su récord histórico de puntuación (59). Y eso que quedan todavía 10 jornadas.

Datos que les hacen pensar, como es el caso de Roberto Mardones, verse con "muchas posibilidades" de jugar el play-off de ascenso. "Subir directamente ya sería un sueño casi inalcanzable, pero realizable por números", reconoce humildemente.

Otros como José Luis tienen muy claro que el dato se va "a superar y por bastante". "Tendría que ser una catástrofe que no pasara. Vamos a intentar batir ese récord y una vez esté todo hecho, intentar ganar partido a partido y a ver dónde nos lleva la clasificación", añade.

Una motivación que le lleva a estar "confiado" en que van a hacer "algo grande". "Tengo esa esperanza, más que nada por las circunstancias de cómo veo a la gente, al equipo, algo transmiten", asevera.

El representante de Desde 1927 aboga por llegar a los 72 puntos. "Sería muy bonito y yo creo que con eso estaríamos en Primera", aventura, para luego matizar que si luego te quedas a las puertas "dará pena, pero el año que viene estaremos otra vez en el fútbol profesional".

Gonzalo opta más por no hacer mucha referencia a los datos, una vez que ya "los puntos se han sacado". "La permanencia está asegurada, el objetivo era sacar 50 puntos. La clave es ganar los partidos en casa, luego ya si fuera rascas algo bienvenido sea", apunta.

No obstante, espera "confiar en que se superen" esos famosos 59 puntos y desea que, por lo menos, se pueda disfrutar el play-off, ya que "podría venir muy bien, un chute económico tanto a la hostelería como a los comercios de la ciudad".

El 'milagro de Miranda' dejó hace tiempo de ser una quimera, para convertirse en una posible realidad. La misticidad de Pablo Infante y aquel CD Mirandés de la 11/12 están, de nuevo, muy presentes en los jabatos. Un club considerado entre los modestos, que a día de hoy, pelea con los grandes, en busca de conquistar la Primera División. Y así lo están viviendo los mirandeses.