La descubridora de Pink, la especie humana más antigua de Europa: "Atapuerca ha vuelto a reescribir la historia"

El yacimiento de Atapuerca, en la provincia de Burgos, sigue arrojando luz sobre los orígenes de la especie humana. La semana pasada, un equipo multidisciplinar, conformado por 30 investigadores del yacimiento, presentó la cara fósil Pink, la más antigua conservada de Europa occidental, con entre 1,1 y 1,4 millones de años.

Se trata de un resto facial que fue hallado en la Sima del Elefante en 2022 y que, después de tres años de profunda y concienzuda investigación, ha demostrado que el Homo antecessor −descubierto también en Atapuerca en 1994 y con unos 850.000 años de antigüedad− no fue el primer homínido en habitar el viejo continente.

La nueva especie ha sido bautizada como Homo affinis erectus, por sus estrechas semejanzas con el Homo erectus, y una de las hipótesis más plausibles es que llegó a tierras burgalesas desde Europa oriental.

La autora principal de la investigación, Rosa Huguet, investigadora del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para desgranar las claves de este histórico hallazgo y para anticipar los retos a corto plazo de un yacimiento que, en sus palabras, "sorprende de forma constante".

Pregunta.- ¿Qué supone el hallazgo de Pink para la historia de la evolución humana en Europa?

Respuesta.- Supone la aparición de un nuevo personaje en la historia de la evolución humana, que hemos llamado Homo affinis erectus. Teníamos como primer homínido de Europa al Homo antecessor y ahora sabemos que cuando el antecessor llegó a Europa ya había llegado antes este Homo affinis erectus.

P.- ¿De qué forma lograron saber que esta cara fósil no era de un Homo antecessor y datar su antigüedad aproximada?

R.- Cuando apareció la cara, la hipótesis de salida era que estábamos ante un Homo antecessor antiguo pero cuando se hicieron los trabajos de restauración y de imágenes 3D vimos que los rasgos de esa cara, que tiene la base de la nariz mucho más plana y rasgos más primitivos, que no eran los del antecessor que conocíamos.

Sobre la cronología, tenemos una horquilla cronológica que va de 1,4 a 1,1 millones de años y lo sabemos a partir del estudio de los pequeños vertebrados, que son unos animales que tienen una tasa de reproducción muy alta y eso hace que varíen mucho en el tiempo.

Según la especie de estos roedores que aparece, sabemos que corresponde a una cronología o a otra. En este caso tenemos unos roedores que sabemos que vivieron hace entre 1,4 y 1,1 millones de años y, además, tenemos una mandíbula que apareció en 2007 en el nivel 9 que tiene una cronología de 1,2 millones.

Por tanto, esta cara fósil, que ha aparecido en el nivel 7, dos por debajo, estaría alrededor de 1,2, 1,3 o 1,4 millones de años.

P.- ¿Qué características definen al nuevo Homo affinis erectus?, ¿es esta su clasificación definitiva o podría cambiar?

R.- La clasificación puede cambiar y lo que está diciendo es que es un homínimo semejante al Homo erectus. Nos faltan más rasgos para saber si el grado de semejanza es suficiente para que podamos afirmar que es un Homo erectus o si no es lo suficiente y, en ese caso, tendríamos que plantearnos si es una especie nueva.

Pero para eso necesitamos tener más restos y, en las próximas campañas en la Sima del Elefante, deberíamos de recuperar más restos de este homínido.

P.- ¿Se ha recuperado algún tipo de tecnología lítica o herramienta que pudiera usar?

R.- Si, una de las grandes aportaciones del trabajo es que hemos podido aportar la cara de este homínido y aportar datos de cómo vivía y cómo era el medio en que vivía.

Hemos recuperado restos de industria lítica muy rudimentaria, de modo 1, con pequeños cuchillos y cantos que sirven para fracturar los huesos largos y acceder al tuétano de los animales.

Los materiales con los que está hecha esta industria son, principalmente, cuarzo y sílex, que son muy locales e inmediatos, los homínidos no tenían que andar mucho para encontrar estos restos.

P.- ¿Se sabe de dónde venía y que relación tuvo con poblaciones posteriores?

R.- De momento, sabemos que el Homo affinis erectus no es el antepasado del Homo antecessor, vienen de dos líneas de evolución distintas, y probablemente este Homo affinis erectus viene de la zona oriental de Europa. En Dmanisi, en Georgia, tenemos unos Homo erectus de 1,7 millones y hemos visto que hay rasgos que coinciden.

Una hipótesis es que estos homínidos vengan de la zona oriental de Europa y de Asia y veremos cuando podamos ir estudiando más restos si podemos concretar un poco más.

P.- ¿Coexistió el Homo affinis erectus con el Homo antecessor?

R.- No sabemos si coexistió con el Homo antecessor, porque a este le tenemos en la Gran Dolina, en el nivel 6, con una cronología de 850.000 años pero no sabemos cuál es la cronología más antigua en la que el Homo antecessor estuvo aquí. Y tampoco sabemos si de Homo affinis erectus hemos encontrado a los primeros o a los últimos.

Puede que hubiera un tramo pequeño de tiempo en el que convivieran las dos especies y puede que no, quizás el Homo affinis erectus se extinguió antes de que llegara el Homo antecessor. Es una de las líneas de investigación que tenemos que ir siguiendo y ver si hay motivos que nos inclinan a un lado o a otro.

P.- ¿Qué tenía Atapuerca para que tantas especies quisieran establecerse allí?

R.- Lo que hace habitable a la sierra de Atapuerca es su localización, cerca del corredor de la Bureba, entre la depresión del Ebro y la Meseta Central, y que tiene unas condiciones ambientales muy favorables para la existencia de recursos animales, agua o recursos líticos.

Estos homínidos tan antiguos, de 1,2 millones de años, sabemos que vivían en un medio en el que el clima era templado, había humedad, hemos recuperado plantas como el avellano, que es muy típica mediterránea. Ahora mismo el clima es mucho más hostil que el que había hace 1,2 millones.

Esto era bueno para homínidos con una tecnología muy rudimentaria y que no conocían el fuego, porque el entorno era muy rico tanto en animales como en vegetales. Y una vez se establecieron, la sierra fue un lugar muy rico en recursos para todos los homínidos.

P.- ¿Se puede considerar el rostro más antiguo conocido del oeste de Europa?

R.- Si, es así. La conservación de las caras es muy complicada porque los huesos son muy finos y eso hace que muy pocos rostros hayan llegado hasta nosotros. Es más fácil recuperar la mandíbula o algunos dientes pero esos huesos de la cara en este caso se han conservado pero es muy complicado porque son muy finos.

P.- ¿A qué se debe el nombre de Pink?

R.- El nombre de Pink se lo pusieron Eduald Carbonell y José María Bermúdez de Castro, que han sido los directores de Atapuerca hasta el verano pasado, por el grupo Pink Floyd y el álbum 'The Dark Side of the Moon'. Nos lo transmitieron a mí y a Xosé Pedro Rodríguez-Álvarez y nos pareció bien.

Luego da la casualidad de que Pink es rosa en inglés y que yo me llamo Rosa y dentro del equipo empezó el chascarrillo de que Pink se llama así porque yo me llamo Rosa pero el nombre, originalmente, se puso por Pink Floyd.

P.- ¿Cómo ha vivido este hallazgo a nivel personal?

R.- A nivel personal es un hallazgo que nos ha dado muchísimas alegrías porque las he podido compartir con el resto del equipo. Cuando encontramos este fósil en el campo en 2022 ya sabíamos que teníamos algo muy importante entre manos y lo pudimos celebrar casi desde el momento en el que salió.

Luego, durante estos casi tres años que hemos estado estudiando el fósil y los materiales, entre los distintos investigadores hemos ido intercambiando opiniones, textos, discutiendo sobre el fósil y me produce mucha satisfacción que de los 30 investigadores que firmamos ese trabajo 28 seamos del equipo de Atapuerca.

Hay que sentirse orgulloso de ese trabajo bien hecho, de la ciencia bien hecha desde hace muchos años, de la perseverancia, de la financiación, todos tenemos que felicitarnos por esto porque Atapuerca ha vuelto a reescribir la historia y los libros de texto.

Todo esto es fruto de una apuesta de Emiliano Aguirre en su momento, y después de Eduald Carbonell, José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arsuaga, de apostar por la ciencia española, por hacer investigación desde aquí, y eso es algo muy importante.

P.- ¿Confía en encontrar restos incluso más antiguos a Pink en campañas posteriores?

R.- Si, en Atapuerca se pueden encontrar restos aún más antiguos, en la Sima del Elefante, pero ya solo nos quedan dos niveles que excavar. También está el yacimiento de Cueva Fantasma, que es reciente y puede tener cronologías más antiguas. En los próximos años veremos lo que pasa, Atapuerca da sorpresas de forma constante.

P.- ¿Cuáles son los principales retos que tienen a corto plazo en Atapuerca?

R.- Tenemos varias líneas muy importantes. En la Sima del Elefante continuaremos excavando el nivel 7 para ver si podemos encontrar más restos del fósil de Pink y herramientas que nos indiquen cómo vivía.

En la Gran Dolina se va a excavar de nuevo el nivel 6, donde en 1994 aparecieron los restos del Homo antecessor, tenemos también la Cueva Fantasma, con niveles más antiguos. En las próximas campañas podríamos encontrar incluso restos de homínidos de distintas especies en la misma campaña y eso no pasa en ningún otro lugar.