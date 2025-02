Un barrio de Burgos se rebela y exige un referéndum para convertirse en pueblo: "Estamos abandonados"

El barrio burgalés de Villalonquéjar no puede más. Está cansado de "el malestar, la desidia, la incertidumbre y el abandono general" al que le tiene sometido el Ayuntamiento de Burgos y, por ello, ha querido dar un paso al frente para terminar de una vez por todas con esta situación.

La Asociación de Vecinos María Magdalena, liderada por su presidente, Javier Trascasa Pampliega, ha exigido al Consistorio que, "viendo las circunstancias que tenemos", le permita dejar de ser barrio y constituirse como pueblo mediante la celebración de un referéndum.

Lo hace tras tener constancia de que el Ayuntamiento está animando a Castañares a que pase de ser localidad a barrio de la ciudad y cuando está a punto de iniciarse el complejo proceso para ello.

"Si el Ayuntamiento de Burgos está incitando a un pueblo a ser barrio, yo pongo encima de la mesa lo contrario, que se nos brinde la posibilidad de volver a ser pueblo", reclama Javier, mostrando su incomprensión ante el hecho de que a unos sí se les conceda y a otros no.

En este sentido, denuncia la situación de los barrios periféricos de la ciudad, donde no solo "no tenemos los servicios que creemos que nos corresponden", sino que, además, "nos traen infraestructuras que a la vez nos generan malestar, olores ruidos, etc. y cuando pedimos algo que cambie todo eso, no recibimos ningún aliciente", ha lamentado.

Todo ello, mientras ven que "los pueblos de al lado están en mejores condiciones y no dejan de prosperar con más habitantes y servicios".

Lo que les hace pensar que, si el barrio pasase a ser un pueblo, este se vería mucho más beneficiado y tendrían "lo que estamos buscando, más calidad de vida y bienestar".

Javier afirma que tanto la propuesta como la situación del barrio ya han sido trasladadas en varias ocasiones al Ayuntamiento de la ciudad y, en concreto, a la concejala de Transparencia y Participación, Carolina Álvarez, en las reuniones celebradas en diferentes distritos en las que han coincidido.

Sin embargo, según apunta el representante vecinal, no han recibido otra respuesta que "un silencio".

Ante esto, Javier advierte de que, desde la Asociación de Vecinos seguirán insistiendo en esta petición, a no ser que el Ayuntamiento se comprometa a "solucionar el abandono" de Villalonquéjar. Porque "estamos abandonados", asegura.

No obstante, por el momento no se plantean otro tipo de acciones como el envío de una petición formal o una recogida de firmas, pues, según el presidente de la asociación, "no tenemos capacidad para llevar otro camino".

En cualquier caso, él es consciente de la situación y, aunque sí tiene esperanzas en que algún día este barrio se convierta en pueblo, no confía en que la petición "siga adelante", al menos de momento.

"Sé que es una tramitación difícil y un tema jurídico, político y técnico en el que tendría que intervenir gente especializada, pero lo que no entiendo es que el Ayuntamiento de un paso con un pueblo para que sea barrio y que con Villalonquéjar no se haga el procedimiento", añade.

Del mismo modo, reclama al Ayuntamiento que facilite a la Asociación vecinal la documentación que recoge la conversión de Villalonquéjar en barrio, "para saber el por qué y en qué condiciones" se dio esta situación, cuyos trámites se iniciaron, según ha indicado el presidente, en 1880.

"No lo encontramos, por eso pedimos al Ayuntamiento que nos facilite esa documentación para poderla estudiarla", ha apostillado.