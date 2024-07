Fúnez asegura en Burgos que el PP es el único partido que es "garantía de estabilidad y buen gobierno"

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular (PP), Carmen Fúnez aseguró hoy en Burgos que su partido es ahora mismo el “único partido político” en España que es “garantía de estabilidad y buen gobierno”. Así lo indicó minutos antes del inicio de la reunión de la Junta Directiva Provincial del PP de Burgos, que se celebró esta tarde en el Teatro Principal de la capital burgalesa.

Fúnez defendió así la “estabilidad” de su partido en las políticas públicas y en las instituciones donde gobiernan, poniendo de ejemplo los gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, Cristina Ayala en Burgos y Borja Suárez en la Diputación provincial, donde se “trasladan medidas concretas a los problemas que tienen los ciudadanos”, y además se trabaja en la “búsqueda de más oportunidades para los vecinos de Burgos y Castilla y León”.

Aseguró así que el PP será “garantía de buen gobierno”, y para ello se basarán en dos puntos. Por un lado, fortalecerán “aún más” la oposición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de “poner en riesgo la igualdad de los españoles mientras esté en la Moncloa”. “Sobra censura y faltan explicaciones a los supuestos casos de corrupción de Pedro Sánchez”, afirmó la ‘popular’ haciendo alusión a las declaraciones de hoy del empresario Juan Carlos Barrabés, que afirma haber mantenido reuniones con Begoña Gómez en el palacio de la Moncloa, y en dos de ellas estuvo presente Sánchez; así como a la nueva ley de medios de comunicación. Por otro lado, Fúnez quiso trasladar también a los ciudadanos la “lealtad” de su partido con España y los españoles. “No solo vamos a hacer oposición, sino que estamos trabajando en la alternativa”, dijo.

A preguntas de los medios acerca de cómo ve el PP el futuro de los ayuntamientos donde gobiernan con Vox, Fúnez aseguró que lo ven con “muchísima tranquilidad” porque consideran que el “sentido de la responsabilidad solo ha fallado en la dirección nacional de Vox y no en los ayuntamientos ni en las direcciones provinciales”. Hizo alusión así a consejeros y cargos institucionales que llegaron a esas responsabilidad a través de Vox y que hoy “no comparten esa decisión y se quieren quedar terminando el proyecto político que empezaron”.

“Estamos con una tranquilidad absoluta y teniendo las cosas claras. Las tuvimos claras para no aceptar chantajes y amenazas, y las tenemos claras para seguir desarrollando nuestro proyecto político”, apuntó la vicesecretaria de Organización del PP, que defendió que existen dos maneras de entender la política: “aquellos que aceptan chantajes y amenazas y aquellos que no”.

“De momento, aquí el único que ha aceptado chantajes y amenazas es Pedro Sánchez, tragando con todas las exigencias y peticiones de los independentistas”, continuó Fúnez, que añadió que al otro lado se encuentra el PP. “La primera vez que nos han puesto un chantaje encima de la mesa nos hemos mantenido firmes sabiendo que lo importante son los ciudadanos y no solo las siglas”, agregó-.

Asimismo, en relación a si el PP sigue viendo a Vox como un socio fiable de cara al futuro, Fúnez considera que “no hay que hablar de Vox en su totalidad”. “La decisión que tomó la dirección nacional de Vox no es compartida por muchas de sus direcciones autonómicas, provinciales ni locales, y nada que ver con lo que piensas su afiliados, simpatizantes y votantes”. “Nuestro proyecto de futuro se basa en hacer realidad lo que en aquel momento decidimos que íbamos a aplicar”, concluyó en referencia al momento en que el PP tomó posesión en los gobiernos de los ayuntamientos y comunidades autónomas.

Conferencia de presidentes

En su intervención ante los medios, la vicesecretaria de Organización del PP reiteró también la petición lanzada hoy por su partido al presidente del Gobierno para que convoque de “manera urgente” una conferencia de presidentes “ante la situación de crisis migratoria que vive España”.

“El gobierno de Sánchez no puede lavarse las manos, no puede dejar la migración en el reparto de menas de una manera absolutamente inhumana, como si fuese mercancía que trasladara a las distintas comunidades autónomas”, afirmó Fúnez, que exige al Gobierno de Sánchez que se apliquen “políticas de solidaridad”. Asimismo, pidió que no se “parchee” la política migratoria, sino que se necesita un “plan integral” porque la política de Sánchez en esta materia “en este momento no existe”.

“Estamos trabajando en las alternativas a esa política inexistente en materia migratoria, que está haciendo que nuestro país se viva en situaciones de crisis como la que estamos viviendo estos días en Canarias y que todos se han solidarizado”, apostilló la vicesecretaria de Organización del PP, que finalizó su intervención trasladando el “orgullo” del partido y sus militantes con los presidentes autonómicos del PP. “Han demostrado, por la vía de los hechos, que con nosotros no sirven las amenazas ni los chantajes, porque tenemos muy claro para lo que estamos en los gobiernos: para dar estabilidad y no para achantarnos ante las amenazas”.