Los empleados del Serla de Burgos pararán hasta que les abonen sus nóminas: “Es una asfixia financiera”

Los sindicatos CCOO y UGT han anunciado hoy a través de un comunicado que las personas mediadoras del Servicio Regional de Relaciones Labores (Serla) que se encuentran en Burgos dejarán de actuar “ de manera temporal” a partir del próximo 1 de julio “hasta que se les abonen sus honorarios”. Así lo señalan en un escrito al que ha tenido acceso este periódico donde denuncian la “situación de colapso económico y funcional” en el que se encuentra el Serla.

Los conciliadores-mediadores en conflictos colectivos de la provincia de Burgos han registrado un escrito en el Servicio Regional de Relaciones Labores (SERLA) dirigido al Consejero de Empleo, Mariano Veganzones, en el que se detalla que a partir del 1 de julio de 2024 dejarán de actuar de manera temporal hasta que se produzca el pago íntegro de los honorarios pendientes.

Los sindicatos señalan a un único culpable: la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que está provocando una “asfixia financiera” para argumentar que “este año 2024 vuelve a aprobar una aportación dineraria de 400.000 euros, claramente insuficiente para el normal funcionamiento del SERLA. Además viene condicionada, entre otras cuestiones, a no pagar la sede del SERLA, a la intervención de un solo mediador o mediadora en los conflictos colectivos a no pagar la nómina del Director”.

Como consecuencia de lo anterior, “los mediadores que desempeñan estas funciones en nuestra comunidad no perciben los honorarios por el trabajo realizado desde enero de 2023”, denuncian desde los sindicatos.

A partir del 1 de julio se seguirán solicitando los procedimientos de conciliación-mediación como se ha ido haciendo habitualmente. En el caso de que no se pueda celebrar la reunión de mediación por el impedimento de no contar con el órgano de conciliación-mediación, es decir, con los mediadores o mediadoras, el SERLA tendrá certificar su no celebración a los efectos legales oportunos.

Esta situación vendrá a provocar un aumento de la conflictividad en Burgos y su provincia ante la imposibilidad de mediar en el SERLA en los conflictos colectivos en general y en particular aquellos que puedan dar lugar a convocatoria de huelga. Además de contribuir al aumento de la saturación de los juzgados de lo social en esta provincia.