400 expertos de 40 países llegan a Burgos para analizar el español como lengua extranjera

Burgos acogerá desde mañana y hasta el viernes 1 de septiembre la 33.ª edición del Congreso Internacional de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE). Un acto en el que la Universidad de Burgos lleva trabajando dos años y que muestra "la apuesta incondicional por la valorización del español y como seña de identidad de la ciudad y de la provincia de Burgos", así como "la convicción de la Universidad de que el español es un eje central de la internacionalización de esta institución", según ha asegurado la vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, Ileana Greca.

En esta edición participarán 400 expertos en la enseñanza del español de 40 países diferentes, contará con Japón como país invitado e intervendrán grandes personalidades del ámbito de la cultura como el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que se encargará de la ponencia inaugural; la escritora Elvira Lindo, cuya intervención está prevista para la jornada de clausura; y la periodista y corresponsal de televisión, Rosa María Calaf, además de expertos procedentes de las universidades de China, Filipinas, India, Corea del Sur y Japón, entre otras.

La inauguración de este congreso tendrá lugar el martes 29 a las 16:00 horas en la Casa del Cordón, mientras que la programación prevista para los días siguientes se desarrollará en el Paraninfo del Hospital del Rey de la Universidad de Burgos y en la Facultad de Humanidades y Comunicación. La sesión de clausura, por el contrario, tendrá lugar en la sala Polisón del Teatro Principal y estará abierta a todo el público.

Además, cabe destacar que durante la celebración del congreso se firmarán tres convenios de colaboración entre la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE) y la Confederación Académica Nipona, Española y Latinoamericana (CANELA), la Association for the Teaching of Spanish in Higher Education in the United Kingdom (ELE UK) y el Instituto Cervantes. La firma con este último supone, además, la primera colaboración entre la institución y una asociación de profesionales del idioma.

El presidente de ASELE, Javier Muñoz-Basols, ha definido este congreso como "el evento del año del español como lengua extranjera" y ha augurado su "éxito rotundo", tanto por la calidad del programa previsto como la elevada participación de expertos internacionales. Por su parte, el director del Centro Internacional de Español de la UBU y presidente del Comité Organizador, se ha referido a él como "un congreso de Burgos y para Burgos, abierto a la ciudad".

Si deseas conocer todos los actos previstos para este congreso y los horarios de los mismos puedes hacerlo a continuación:

