Feijóo ironiza con el CIS y asegura que sus expertos dan una diferencia de seis puntos a favor del PP

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, dejó claro en Burgos: "Quiero ser el presidente de España, quiero ganar las elecciones, y lo digo aquí, al lado del Camino de Santiago. Porque no nos vamos a someter a ningún chantaje". Feijóo, después, rechazó los resultados que otorga la última encuesta del CIS, que da como ganador al PSOE en las elecciones del próximo 23J, y aseguró que expertos de su partido señalan "una diferencia de seis puntos con la muestra del centro demoscópico".

Por eso, explicó que "el sanchismo es desprestigiar las instituciones, como el CIS. Por ello, mi primera medida es cesar a Tezanos, que nos supone 14 millones de euros al año. Es impropio y sonrojante que nos pretendan dar lecciones de pactos, los que pactan con Bildu". Y pidió el voto para romper "los bloques y los bloqueos" en los que se ha visto encerrada la política española en los últimos años, pero también, y en referencia a Vox, para "desbloquearlo de aquellos que su objetivo es tener un puesto en una consejería".

Feijóo clausura un mitin en el que también participan el presidente de la Junta de Castilla y León y del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato número 1 al Congreso por la provincia de Burgos, Ángel Ibáñez. Con la Catedral de Burgos de fondo, "el mejor enclave y el mejor cartel" dijeron en la presentación, y la plaza de Santa María llena, con más de "1.500 personas", en palabras de Ángel Ibáñez, Feijóo saludó a muchos candidatos de otras provincias, así como numerosos cargos del PP que copaban las primeras filas.

Feijóo explicó que los datos demoscópicos del centro de Tezanos reajustados al error por expertos de su partido conceden una ventaja de seis puntos al PP sobre el PSOE. Así, ironizó con que lo que puede decir en el flash que anuncia para la próxima semana es dar ganador del debate a Pedro Sánchez y que el PSOE ganará por mayoría absoluta el próximo 23 de julio.

Según Feijóo, el Gobierno "manipula, utiliza y deja sin respaldo las instituciones y toda España sabe que el CIS es el barómetro del PSOE, y más concretamente del partido sanchista". Al respecto, recordó que en las municipales dio una ventaja de casi dos puntos al PSOE y perdió por más de tres. "Mintió en cinco puntos", indicó.

De formar Gobierno, manifestó que lo primero será nombrar a una persona que no forme parte de ningún comité de un partido político y reponer la credibilidad y reputación de este centro demoscópico.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en su barómetro de opinión del mes de julio, sitúa al PSOE en primer lugar con una ventaja de 1,4 sobre el PP para el 23J, en un sondeo anterior a la campaña electoral y al debate del pasado lunes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

"Vamos a derogar el sanchismo"

Ya en el mítin y tras las intervenciones de Ángel Ibáñez y Alfonso Fernández Mañueco, se alargó en la explicación de qué es el sanchismo, para asegurar, como resumen: "Vamos a derogar el sachismo, que solo se fundamenta en llegar y mantenerse en el poder". Lo definió como un conjunto de "mentiras, manipulaciones y de maldades" y se comprometió a recuperar la verdad en la política española.

Volviendo a los actos del día, como el recuerdo de Miguel Ángel Blanco, dijo que "decir que Bildu ha hecho más por la democracia que el PP, eso es el sanchismo".

Además, tuvo palabras para Juan Vicente Herrera, del que dijo que "es mi amigo". Para después, pasar a decir también que Mañueco "es su amigo". Y siguió comparando a Juan Carlos Aparicio con la actual ministra de Trabajo. Para finalizar pidiendo el voto, porque "no está todo hecho, tenemos aún tarea". Y, por fin finalizó, "es mejor perder un día de piscina que cuatro años de gobierno de Sánchez. Vamos a volcarnos todos, porque no han acabado las elecciones municipales, alcaldes, que acaban el 23 de julio".

Mañueco anima a votar a Feijóo

El presidente del PP en Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, animó hoy en Burgos a votar al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, el próximo 26 de julio porque, “confiarse y bajar los brazos es dar alas a Sánchez” y “relajarse es permitir que Sánchez pueda resucitar”.

Mañueco arengó a la necesidad de “llenar de gente los colegios electorales” y “llenar las urnas de votos Alberto Núñez Feijóo”. “Y que quede claro: las encuestas nunca han ganado las elecciones”, exclamó, al tiempo que apostilló que “las elecciones se ganan en las urnas, cada voto cuenta y necesitamos todos los votos para dar carpetazo de una vez al sanchismo y empezar el cambio que quiere, que desea y que anhela España”. “Si nos quedamos en casa Sánchez se queda en La Moncloa y lo que queremos decirle a Sánchez de una vez por todas es: que te vaya bien, carretera y manta, Sánchez”, exclamó Mañueco.

Asimismo, hizo un llamamiento “a todos los habitantes de Castilla y León, a todos los que votaron alguna vez al PP pero también a aquellos que han votando al socialismo y que están absolutamente desencantados con Sánchez, para que se sumen al proyecto de Feijóo”. “Castilla y León va a ser una vez más el corazón del cambio en España pero el cambio necesita una amplia mayoría y desde el PP de Castilla y León aportaremos el máximo de diputados a tu proyecto y al futuro de España”, espetó.

El candidato número 1 por Burgos, Ángel Ibáñez, explicó que este era el "acto central de la campaña electoral en Castilla y León". Para pasar a decir a los presentes que "sois testigos de un hecho especial, porque despedimos a Feijóo como líder de la oposición para recibirlo, en la próxima visita a Castilla y León como presidente del Gobierno".

Burgos sea nodo básico del Corredor Atlántico

Alberto Núñez Feijóo se comprometió hoy a volver a conectar la vía del tren Directo de Madrid-Aranda-Burgos y a dar una respuesta a la percepción del nudo básico de Villafría en el Corredor Atlántico.

Feijóo manifestó que la palabra de un político, más en una campaña electoral, tiene que tener un valor y “no decir cosas no estudiadas”, por lo que afirmó que, de llegar al Gobierno, se compromete a dar una respuesta antes de que finalice el año sobre ambos asuntos, demandados en Burgos a través de concentraciones en la calle.

Aunque reconoció que “no es fácil” modificar una planificación de la Unión Europea, también subrayó que “no es imposible” y adujó a su favor que cumple con el compromiso de lucha contra el cambio climático, de manera que evitaría más emisiones de C02, y abarataría el transporte.

“Hay que estudiar reponer la conectividad, ver tráficos, estudiar la demanda y tomar una decisión”, argumentó para lo que se comprometió a dar una respuesta este año en relación a que Burgos cuente como nudo básico en el Corredor Atlántico, en declaraciones a los medios de Promecal durante la visita al edificio del grupo multimedia con sede en Burgos antes de participar en el acto público del PPCyL.

No obstante, afirmó que lo importante es conseguir mercancías, más que discutir la terminología, porque añadió que si hay tráfico la infraestructura se potencia y se implementa. “No me atrevo a dar una respuesta definitiva pero lo vamos a estudiar para que no haya zonas del territorio sin cubrir, las mercancías se tienen que poder sacar y entrar. Lo importantes son los tráficos lo demás no es tan relevante”, arguyó.

Feijóo afirmó que entendió “muy bien” que desde 2011 por la caída de un puente se haya perdido conectividad ferroviaria directa entre Madrid-Aranda-Burgos y subrayó que se llevan siete estudios informativos, por lo que advirtió que cuando el Ministerio no quiere hacer una obra se realizan esos trabajos.

En este proyecto, confió en que antes de terminar el año se pueda decir a Burgos y a Aranda como se va a reponer la conectividad del Tren Directo.

Precisamente, recientemente cerca de 20.000 personas salieron a la calle en Burgos para exigir respeto y futuro al no haberse incluido Burgos como nodo básico en el Corredor Atlántico Ferroviario a pesar de que el Centro Logístico de Burgos es el más importante de Castilla y León.

Feijóo manifestó que como presidente de Galicia ha trabajado en la necesidad de que España crezca de una forma homogénea, afirmó que el corredor del Mediterráneo es imprescindible para sacar las mercancías desde Algeciras hasta Cataluña, pero también estimó básico que el Norte de Portugal este unido a Castilla y León, Galicia y Cornisa Cantábrica y sacar las mercancías por la parte central.

“Ese corredor hemos de hacerlo, no fue fácil que entrara en corredores prioritarios de la UE, lo consiguió Rajoy, pero los proyectos están semiparados y no son competitivos”, señaló.

