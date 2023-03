Burgos pide a la Junta que apueste por la llegada de una multinacional que traerá unos 650 puestos de trabajo

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, ha solicitado este martes, 14 de marzo, al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que apueste por la instalación de una multinacional china de fabricación de llantas de aluminio en la ciudad y declare este proyecto de Interés Regional. Así lo ha indicado durante una comparecencia, en la que ha remarcado que “no le cabe ninguna duda de que este apoyo se tiene que producir”, pero espera que se produzca “lo antes posible”.

“Llevo días esperando que Mañueco me responda el teléfono, pero eso no quiere decir que no confíe en los que su delegado territorial ya tradujo”, ha afirmado en declaraciones recogidas por Ical, agradeciendo a este su “claridad” en una reunión mantenida para tratar este tema.

“La ciudad ha hecho ya todo lo que está en su mano. Han sido meses de trabajo compartido desde el año pasado con distintas entidades y empresas para hacerlo posible”, ha explicado igualmente el regidor a través de su cuenta de Twitter, donde indica de la misma manera que ahora es el Gobierno autonómico “el que tiene que demostrar toda la determinación con Burgos”.

De la Rosa ha aseverado que se trata de un proyecto que traerá una inversión de 650 millones de euros, y que podría hacerse realidad en el polígono industrial de Villalonquéjar, suponiendo la creación de 650 puestos de trabajo directo.

Además, ha advertido de que otra comunidad autónoma de España “está poniendo toda la carne en el asador” para hacerse con él. Por ello, para el alcalde de la ciudad es fundamental el apoyo del Ejecutivo autonómico.

“Espero que no estemos perdiendo un tiempo tan necesario para trasladar esta seguridad a la empresa”, ha matizado Daniel de la Rosa, antes de puntualizar que “una ciudad puede luchar, pero no puede hacer la guerra por su cuenta y que es necesario la unión para no dejar pasar este tren”.

También ha recordado que la Junta hizo esta apuesta para que León y Valladolid fueran referentes en el Corredor Atlántico y “ahora es el momento de Burgos”.

