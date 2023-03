El Partido Popular ficha al alcalde de Villarcayo para que se presente por su partido en las municipales

El alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, abandonará Iniciativa Merindades de Castilla (IMC), donde milita desde 2017, y se presentará a las próximas elecciones municipales por el Partido Popular (PP), tras aceptar una propuesta lanzada por este partido, tal y como ha confirmado la Agencia Ical.

Serna señala que ha tomado esta decisión esta misma semana, aunque no es la primera vez que el PP trata de "convencerlo" para unirse a su partido, puesto que ya se lo ofrecieron en las elecciones de 2019. Asimismo, destaca que el Partido Popular lleva "colaborando" desde la oposición con el Gobierno municipal.

"Me lo han propuesto y tras valorarlo y pensar mucho y hablar con todos mis compañeros, he tomado esta decisión", afirma Serna, que señala que hay "diversidad de opiniones" en el que hasta ahora ha sido su partido. En este punto, recuerda lo que ha supuesto para él IMC. "Soy lo que soy gracias a Iniciativa Merindades, un partido que me dio la oportunidad y me ha apoyado siempre. Si no fuera por ellos, en gestión pública no sabría lo que sé", indica.

De cara a los próximos comicios del 28 de mayo, Adrián Serna se marca como objetivos hacer un grupo "lo más fuerte y amplio posible, y muy cohesionado". Además, señala que planteó un requisito al PP cuando le hicieron la propuesta. "No solo veía con buenos ojos y agradecía que la dirección del partido me quisiera, también que los afiliados en el municipio que estuvieran de acuerdo. Para mí eso era fundamental", explica, y añade que estos dieron su "visto bueno", por lo que decidió aceptar la propuesta.

El Ayuntamiento de Villarcayo (4.200 habitantes) está formado por once concejales, tres de Iniciativa Merindades de Castilla, 3 de Ciudadanos -ambos gobiernan en coalición-, 3 del Partido Popular y 2 del PSOE.

