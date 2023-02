Daniel de la Rosa: “A los votantes de Cs que ahora están huérfanos, les digo que aquí tienen a su alcalde de Burgos”

Daniel de la Rosa (Burgos, 10 de septiembre de 1980), alcalde de Burgos, podría decir eso de “no mandé a mis naves a luchar contra los elementos” de Felipe II. Hace cuatro años rompió la hegemonía del PP en la ciudad del Cid pero seguro que no aventuró un mandato 2019/2023 tan convulsivo. Empezó a trabajar en minoría con toda la oposición en contra después de que Vox, PP y C´s no llegaran a un acuerdo para formar gobierno. Posteriormente logró salvarlo tras firmar un acuerdo de coalición con Ciudadanos, tras un año y cuatro meses de gobierno en solitario.

En las elecciones de 2019 quedó primero con 11 concejales, ahora lo tiene claro, su intención es llegar a 14 para no depender de nadie. Y sabe que el objetivo se puede lograr captando los cinco de sus socios de Ciudadanos. Además, se ha tenido que enfrentar a una pandemia mundial que trastocó todos los planes, sin olvidar una guerra que, entre otras muchas consecuencias, ha traído una crisis de materiales y económica. Ahora saca pecho de haber sido el alcalde que “más ha bajado al barro” para conocer los problemas de los barrios y por ser el alcalde más social.

En mayo quiere repetir mandato, no teme las posibles consecuencias de la política de Pedro Sánchez porque tiene claro que los burgaleses “votan en clave municipal”. “Salimos más fuertes y con unos números que lo dicen todo, estoy seguro de que los burgaleses sabrán verlo”, vaticina. Como curiosidad, acaba de estrenarse en Twitch para llegar al votante más joven.

P. Quedan menos de 100 días para las elecciones. ¿Qué sensaciones tiene?

R. Las mejores sensaciones. Es cierto que es inevitable no pensar en clave electoral, ya que todos tenemos puesta la mirada en ese 28 de mayo, pero tengo que reconocer que las sensaciones del día a día son inmejorables. Lo que hemos demostrado durante estos 4 años, desde la cercanía y desde la gestión, pese a las dificultares que hemos tenido, es el mejor aval para ir con la convicción de que tenemos el respaldo suficiente de los burgaleses.

P. Habla de dificultades, supongo que se refiere a la pandemia y a la crisis provocada por la invasión de Ucrania. ¿Ha debilitado eso su gobierno de coalición con Ciudadanos?

R. No, la verdad es que no. Mantengo una coalición fuerte, y que vamos a terminar como prometimos. Una unión que se ha hecho desde el trabajo y la confianza. He de reconocer que ha sido un mandato muy complicado, con un contexto muy complejo. Pero me siento orgulloso de como hemos afrontado esos problemas de los que hablas. Salimos más fuertes y con unos números que lo dicen todo. Por ejemplo, una ciudad con casi pleno empleo, unas buenas cifras de PIB. La ciudad está fuerte y recuperando el pulso en este 2023.

P. Se acaba la legislatura. ¿Cuál es el legado que deja Daniel de la Rosa a Burgos?

R. Nos hemos volcado en política municipal para generar a la ciudad. Hemos superado los agravios que se habían cometido con varias zonas de la ciudad y con varios colectivos. Por ejemplo, hemos impulsado el barrio de Gamonal, siempre el olvidado. Hemos recuperado la dignidad de muchas personas que estaban en el poblado de El Encuentro. Y esperamos que se solucione al final de este mandato. Hemos mejorado los servicios públicos, tenemos mejores transportes, mejor movilidad y hemos invertido en salud. Dejamos varios proyectos en marcha como la regeneración del mercado en la plaza España. No ha sido fácil, pero estamos muy satisfechos de lo que hemos hecho.

P. ¿Y qué proyectos se han quedado en el tintero?

R. Se han quedado proyectos derivados de la última crisis, ya que se han complicado los contratos de obras. No hay que ocultarlo, algunas empresas nos han intentado chantajear y por eso hemos tenido que sacar nuevos pliegos para algunas concesiones, y eso nos ha hecho perder mucho tiempo. Algo que ha ocurrido col Centro Cívico de Fuentecillas que deberá licitarse de nuevo; y por otro lado, las aguas subterráneas del barrio de Villatoro. Además, la Plaza de Santiago, que sigue con goteras.

P. Acaba de lograr sacar adelante un presupuesto récord de 220 millones de euros.

R. Hay que apostar fuerte. El que no se pone metas ambiciosas no logra resultados. Hemos hecho un esfuerzo gracias a los fondos europeos y ha superado las expectativas. Pero también es importante la carga de inversión propia. No obstante, no me quedo con lo presupuestado, miro también la ejecución. Y en este caso hemos superado el nivel de inversiones ejecutaría que tenía el PP en los últimos cuatro años anteriores de gobierno, y todo pese a las dificultades de la que hemos hablado.

P. ¿Y ahora qué Burgos quiere para 2023-2027?

R. Un Burgos que siga liderando la Comunidad Autónoma desde el punto de vista socioeconómico, queremos seguir siendo una ciudad envidiable. Mis objetivos son dos: culminar la modificación el PGOU, para proporcionar más de cuatro millones de metros cuadrados que refuercen su liderazgo en materia industrial y así no perder la oportunidad de desarrollo. Y la política social. Apuesta por la vivienda, rehabilitación con la puesta en marcha de Arus, y de una política de alquiler joven con una oficina de Vivienda de verdad, salvando las distancia con la Junta, se puede hacer mucho más, pensando en la gente que lo necesita para hacer su proyecto de vida.

De la Rosa posa en su despacho A.B.

P. Pero para todo esto necesita la mayoría absoluta.

R. Así es. Lo digo alto y claro. Solo hay dos opciones en Burgos, una mayoría suficiente de 14 concejales del PSOE, o replicar el Gobierno de Vox y PP de Castilla y León.

P. ¿Qué supondría un gobierno de PP y Vox para la ciudad?

R. Pues lo mismos que está ocurriendo en Castilla y León. Ahora ya no hay que inventar, la ultraderecha ha llegado a la administración y se ve lo que está haciendo.

P. ¿Y qué está haciendo?

R. Pues entorpecer a las empresas y sindicatos, reducir derechos fundamentales en muchos colectivos que han luchado durante años, y los datos industriales y económicos cada vez son peores. Pero tengo claro que los burgaleses votarán en clave municipal y lo tienen claro. Yo por mi parte seguiré bajando al barrio, me remango en los barrios y explicaré lo que hemos hecho y vamos a hacer.

P. Habla de votar en clave municipal, tiene claro que se haga en nacional. ¿La errática Ley del sí es sí, el delito de sedición o el de malversación del Gobierno de Pedro Sánchez puede influir en las elecciones del próximo mes de mayo?

R. Puede afectar relativamente y también beneficiar. Habrá algunos que valoren las políticas de Gobierno de manera positiva y otros no. No tiene que traducirse en los votos municipales, si lo hace es equivocarnos en el sentido del voto. El PSOE ha ganado las seis ultimas elecciones, desde marzo 2019, celebradas en Burgos. No tengo miedo a una reacción contraria. Está claro que algo influenciará, pero me preocupa lo justo.

P. La intención es lograr esos cinco concejales de un Ciudadanos hundido en las encuestas y con un descontrol interno.

R. Lo tengo claro. Hay que conseguir esos 15.425 votantes de centro liberal, los tengo contados, que confiaron en Ciudadanos y que ahora están huérfanos. Votantes que no creo que se identifique con Vox ni con el ala radical del PP. Por eso les digo que aquí tienen un alcalde, que es su alcalde, y que ya ha gobernado con C´s, se van a sentir identificados.

P. ¿Le sorprendió la elección de su adversaria política del PP, Cristina Ayala?

R. Sí, lo hizo. Sé que el PP ha tenido muchas dificultades para encontrar candidatos, como en Valladolid, que puedan hacer frente a los alcaldes socialistas, y eso dice mucho. No me parece una buena decisión. Es pedir un favor a una responsable del PP que es senadora para la batalla electoral de Burgos. Para ser alcaldesa tienes que creer en el municipalismo, estar emocionada y pisar la calle. No solo por ser leal a un partido. No es compatible. Aquí ya tuvimos la experiencia con Aparicio, al que guardo todo el respeto, y ya vimos que no se puede estar a las dos cosas.

P. Se ha vuelto streamer en las redes sociales. ¿Es la única forma de llegar al votante joven?

R. Sí con mayúsculas. Ese es el objetivo. Tengo 42 años y desde siempre he estado muy ligado a las redes sociales. Hay un porcentaje de vecinos a los que tengo que informar y responder y para los jóvenes no hay otro medio porque solo se informan con redes sociales. Hay que estar ahí.

P. El Ayuntamiento saca pecho por ser Burgos una ciudad limpia, pero hay muchas voces críticas que no piensan lo mismo.

R. Pues tengo claro que es una ciudad excelentemente limpia. Y como ejemplo, los dos premios que nos han dado recientemente. Uno por la limpieza y reciclaje y otro por mantenimiento de jardines. Es cierto que en estas cosas nunca se está lo suficientemente satisfecho, pero es para estar orgullosos. La ciudad está limpia lo que ocurre es que están cambiando los procesos. Ahora mismo hay 4.000 contenedores cambiados. Estamos yendo a los bares, restaurantes y comercios a recogerles la basura. Entiendo que los cambios al principio cuestan, pero es todo en beneficio de la ciudad.

P. La movilidad se va a convertir en un campo de batalla en la campaña electoral. ¿Qué ofrece Daniel de la Rosa?

R. Avanzar e innovar en los medios de transporte y en el modelo de ciudad. Hemos tenido una regeneración total de la flota de autobuses. Cierto que gracias a los acuerdos a los que llegamos con PP en la anterior legislatura. De una media de 20 años hemos pasado a 10. Pero ahora vamos a tener autobuses eléctricos por primera vez. Vamos a recuperar el espacio público para el peatón con la peatonalización de varias calles. Y se hará una importante inversión en carriles bici con ciclo calles y ciclo carriles. Además, vamos a trabajar en un protocolo de actuación contra la contaminación. Por ejemplo, si se superan días de altas emisiones, que serán muy pocos al año, pondremos en marcha actuaciones para favorecer el transporte público o limitar la circulación de los muy contaminantes.

P. ¿Hay una cruzada también en Burgos contra el vehículo privado?

R. Nosotros limitamos, no prohibimos. En una actuación progresiva, no vamos a obligar a nadie a cambiar de coche mañana, ni el año que viene, ni dentro de dos. La vida útil de los coches será la que vayan marcando ellos mismos.

P. ¿Qué puede aportar el Ayuntamiento al aeropuerto?

R. Somos el principal centro logístico, con duros rivales como Vitoria y Valladolid. En Villafria, estamos bien comunicados. Es cierto que no tenemos vuelos convencionales porque no renovamos acuerdo con Air Nostrum por malas prestaciones, pero estamos intentando recuperarlos, para que den esos servicios, pero también otras acciones como por ejemplo de formación. Burgos tiene que replantearse como sacar más beneficios. Estamos hablando con compañías, para que en seis meses puede haber vuelos convencionales, varios y bien conectados.

P. La oposición le acusa de contratos ilegales y de dejar de ingresar 400.000 euros por una mala gestión en materia de tráfico. ¿Esto es cierto o vale todo de cara a las elecciones?

R. Ya vale todo. Y ha valido todo en los últimos años para su portavoz. Entiendo que no siga Carolina Velasco porque lo único que ha hecho es poner palos en la rueda de la ciudad. El PP se ha convertido en el principal enemigo de la ciudad. Todos esos temas que dices, son aspectos que han recurrido, como el de basuras o presupuestos, y luego los tribunales me han dado la razón. Incluso el PP avaló al concejal no adscrito cuando me presentó denuncias que luego han sido archivadas. Han pasado líneas rojas que todo el mundo en Burgos ha sabido interpretar. Espero que Ayala encuentre lo mismo que encontró el PP hace cuatro años cuando yo estaba en la oposición.

P. La última, si le doy a elegir entre un Burgos en Primera o una mayoría absoluta, ¿con qué se queda?

R. Con un Burgos en Primera y seguir siendo alcalde, aunque no sea con mayoría absoluta. (Risas)

