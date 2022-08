El pueblo de Burgos que sufre ataques antisemitas se une a la Alianza para el Recuerdo del Holocausto

Castrillo Mota de Judíos, el pueblo que en las últimas semanas ha vivido los ataques y las amenazas antisemitas, ha aprobado una moción por la que se suma a la Alianza Internacional para el recuerdo del Holocausto. Así se ha aprobado en una moción presentada por el alcalde Lorenzo Rodríguez (Ciudadanos), quien asegura que “el valor y la verdad vencen al odio y a la cobardía. No nos arrodillaremos”.

En un tuit que también ha sido compartido por la presidenta de Cs, Inés Arrimadas: “Castrillo Mota de Judíos puede decir con satisfacción que ya forma parte de la Alianza para el Recuerdo del Holocausto. Una respuesta firme, serena y con rigor histórico por parte de la localidad burgalesa al odio. Orgullo de alcalde liberal”.

Hay que recordar que el municipio burgalés volvió sufrir actos vandálicos a comienzos del mes de agosto con la quema de varios contenedores y con pintadas antisemitas en los carteles de entrada y salida del pueblo. Ante esta situación, el alcalde ha decidido luchar aún con más fuerzas “y orgulloso” por sacarlo adelante. Así, la moción aprobada pide al Gobierno y la Junta de Castilla y León a actuar frente a los ataques neonazis que acosan al pueblo.