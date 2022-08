¿De quién es la mierda que rodea el Museo de la Evolución Humana de Burgos?

A pesar de las impresionantes piezas y hallazgos que alberga en su interior, la impronta que el el Museo de la Evolución Humana con sede en Burgos capital ha dejado en alguno de sus visitantes no tiene nada que ver con el origen del hombre ni con los secretos que atesora la Sierra de Atapuerca. Más bien con las peores costumbres del ser humano que la evolución no ha logrado erradicar: el mal gesto de tirar al suelo todo tipo de desperdicios, vasos de plástico, bolsas, pañuelos usados y restos de comida en los accesos al reciento. La basura se acumula en el exterior del recinto, que ofrece su peor imagen a los visitantes.

De hecho, muchos de ellos han hecho público su malestar por la mala impresión recibida. Incluso, las aceras que circundan el museo están ennegrecidas por la falta de limpieza. Ante el aluvión de críticas, el Museo de la Evolución Humana ha decidido poner los puntos sobre las íes. "Buenos días. En relación a comentarios y quejas de algunos de nuestros visitantes por falta de limpieza en nuestra entrada principal y pasillos laterales, se trata de espacios públicos que son de competencia municipal del Ayuntamiento de Burgos, administración a quien compete su limpieza", ha explicado el centro a través de su perfil de la red social Twitter.

Buenos días. En relación a comentarios y quejas de algunos de nuestros visitantes por falta de limpieza en nuestra entrada principal y pasillos laterales, se trata de espacios públicos que son de competencia municipal @Aytoburgos administración a quien compete su limpieza #Burgos pic.twitter.com/rdRslsL9Ox — MuseoEvoluciónHumana (@museoevolucion) August 12, 2022

Sin embargo, y a pesar de entender la problemática, algunos internautas no han dudado en afear al museo que se desentienda de un hecho clave que afecta a su imagen.

Bueno quizás no sea vuestra competencia..pero no sé ...se tarda un poquitin en sacar una escoba y se da una mejor imagen. Quitar lo más gordo ...no es una crítica, solo una sugerencia .. que hacemos con los sapiens que no se comportan con el grupo?😏 — Paqui Fernández Grandmont (@GrandmontPaqui) August 12, 2022

"Bueno quizás no sea vuestra competencia.. pero, no sé ...se tarda un poquitín en sacar una escoba y se da una mejor imagen. Quitar lo más gordo... no es una crítica, solo una sugerencia.. ¿que hacemos con los sapiens que no se comportan con el grupo?", se pregunta una usuaria.



"Poner una papelera no seria mala idea. Y sacar a pasear una escoba, tampoco. Entiendo que no es vuestra competencia pero la imagen la dais vosotros. El visitante no piensa en lo malo que es el servicio de la ciudad. Pero sí piensa en el estercolero que ve en la puerta del museo" recrimina otro internauta.



Otros, en cambio, se decantan por exigir al Ayuntamiento que cumpla con sus competencias:

No tienen por limpiarlo ellos, es más en vez de echar los perros al museo deberíais estar pidiendo explicaciones al ayto, panda de ineptos — Jesus (@Jesus39063401) August 12, 2022

