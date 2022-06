Detenido un hombre como presunto autor de un robo con fuerza en una tienda de Burgos

Noticias relacionadas Dos detenidos por sustraer maquinaria valorada en 3.000 euros en una finca agrícola de Cabezón

El pasado 16 de junio, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial de Burgos procedieron a la detención de un individuo como presunto autor de un robo con fuerza por el ‘método de la alcantarilla’.

Los investigadores policiales, en el curso de un operativo para la prevención de la delincuencia urbana y tras numerosas gestiones, consiguieron verificar la identidad de uno de los autores de este robo, perpetrado mediante la fractura de la puerta de un establecimiento de alimentación, al que accedió, junto a otro varón, tras golpearla con este elemento.

Cabe destacar que este tipo de hechos, precisamente por su simple modo de comisión, entrañan una gran dificultad en su esclarecimiento, puesto que la ausencia de especialidad en su realización provoca que la lista de posibles ‘candidatos’ no se ciña a un perfil.

Son investigaciones en las que no cabe el rastreo de llamadas telefónicas, no hay vehículos de huida, ni un patrón de rutina, y las técnicas avanzadas de investigación, más propias de lucha contra la delincuencia organizada, de nada sirven. Por ello, quienes investigan deben recurrir a los métodos ‘tradicionales’, no por ello menos eficaces.

De este modo, y tras un estudio caso por caso de los hechos denunciados, se ha procedido a la identificación de dos autores dedicados a este tipo de delitos, siendo uno de ellos detenido. Tras lograr entrar en el comercio se apoderaron del dinero y productos que estaban a la venta.

Policía Nacional continúa con la investigación abierta para conseguir la detención de la segunda persona implicada.

