El Juzgado de lo Penal absuelve a Arribas de alzamiento de bienes en Caja de Burgos

El Juzgado de lo Penal número 1 de Burgos absuelve a quien fuera presidente de Caja de Burgos, José María Arribas, de alzamiento de bienes en la citada entidad financiera, por la concesión de una serie de créditos en favor de sus empresas que alcanzaban alrededor de los 35 millones de euros, según informa la agencia Ical.

La jueza entiende que el expresidente de la entidad no influyó en la concesión de créditos a favor de sus empresas y tampoco cree que estas operaciones financieras causasen un perjuicio al banco. La sentencia no considera probado ni que se beneficiase de su cargo para obtener dichas operaciones ni tampoco que influyese en la decisión del resto de consejeros, que eran quienes daban el visto bueno, según el citado rotativo. De igual manera, publica que no observa irregularidad en el cobro de 81.408 euros en concepto de dietas por las reuniones mantenidas durante la fusión de Banca Cívica. El Ministerio Fiscal pidió por estos hechos tres años de prisión.

La sentencia no es firme

La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación en el Juzgado de lo Penal número 1 ante la Audiencia Provincial de Burgos, en el plazo de diez días desde su notificación, según se desprende del fallo de la sentencia facilitado hoy por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). El fallo recogido por Ical absuelve a Arribas del delito de alzamiento de bienes por el que venía siendo acusado en el presente procedimiento, con declaración de las costas de oficio.

Sigue los temas que te interesan