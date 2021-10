Burgos perderá los vuelos con Barcelona tras el divorcio con Air Nostrum

Promueve Burgos no prorrogará el contrato con la aerolínea Air Nostrum, tal y como confirmó hoy el vicealcalde de la ciudad y presidente de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, Vicente Marañón.

“No ha dado el resultado esperado”, aseguró Marañón en declaraciones a la Agencia Ical, explicando que los motivos que han llevado a esta decisión han sido los malos horarios, la poca visibilidad del vuelo, las escasas ventas y las conexiones “mínimas”. “La evolución de la ruta no ha sido buena”, añadió

El consejo de Administración de Promueve Burgos mantuvo hoy una reunión en el Fórum Evolución, donde uno de los temas a tratar fue la prórroga de este contrato con Air Nostrum. Marañón explicó que minutos antes de iniciarse el encuentro, recibieron una nueva oferta por parte de la compañía, que no contó con el apoyo suficiente, y finalmente se decidió no prorrogar el contrato. “Hemos hablado con los empresarios y nos han dicho que no les ofrecía ningún servicio”, añadió.

Asimismo aseguró que valorarán una alternativa a esta situación, aunque subrayó la importancia de que los vuelos “presten un servicio al a ciudad”, para evitar que haya vuelos sin pasajeros.

Criticas de otros partidos

A través de un comunicado, el Grupo Municipal Popular criticó la decisión de Promueve Burgos, asegurando Marañón ha dado la “estocada definitiva” al aeropuerto de Villafría con su negativa a prorrogar la operativa de vuelos de Air Nostrum desde la ciudad.

Los representantes del Grupo Municipal Popular se abstuvieron en este punto del orden del día del Consejo de Promueve al entender que es “necesario” revitalizar el aeropuerto. “Su empecinamiento ha llevado a que Burgos vaya a quedarse sin vuelos, cesando así toda actividad comercial y las conexiones semanales que la aerolínea opera de forma regular con Barcelona”, indicaron en el escrito.

“Este es el resultado de una negociación unilateral de Marañón que tras presentarse como el adalid de los vuelos, ha demostrado su total y absoluta incapacidad de gestión”, criticaron. En este punto recordaron que el “empeño” del vicealcalde por “lastrar” los vuelos desde Burgos viene desde el mandato pasado y con su llegada a la Presidencia de Promueve “ha materializado aquello que se propuso, cesar toda actividad en Villafría”.

Desde el PP quisieron recordar también el “perjuicio” que esta decisión acarrea para el turismo y el mundo empresarial, después de dos años sin apenas actividad debido a la declaración de la pandemia de la COVID-19.

A tenor de lo ocurrido con este contrato, el Grupo Municipal Popular considera que el líder de Ciudadanos “no está capacitado para la gestión de los recursos públicos”, ya que sus decisiones, además de hirientes, suponen acabar con aquello que hasta la fecha venía funcionando, como demuestra el hecho del cierre de la oficina de congresos o el enfrentamiento permanente que mantiene con un sector estratégico para la ciudad como es la hostelería.

Por ello, el Partido Popular considera “imprescindible” que, más pronto que tarde, el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa “tome cartas en el asunto y deje de mirar para otro lado”, asumiendo las riendas de Promueve y apartando a un vicealcalde que “destroza todo lo que toca”.

El presidente de Vox Burgos, Ángel Martín, se sumó también a las críticas asegurando a través de su cuenta de Twitter que el "esperpento llegó a su máxima expresión" con el voto en contra del equipo de Gobierno municipal, después de llevar la propuesta de renovar el contrato con la aerolínea.

