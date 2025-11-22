Prisión sin fianza para el acusado de matar a Encarnita Polo: ingresará en unidad de psiquiatría

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila ha decretado prisión comunicada y sin fianza para el hombre de 66 años, supuesto responsable de la muerte de la cantante y actriz Encarnita Polo en una residencia de la ciudad el pasado 14 de noviembre.

El auto de prisión se ha dictado después de que el acusado pasara a disposición judicial en la tarde del viernes, una semana después de la trágica muerte de la artista.

El hombre, que se encontraba interno en la misma residencia de mayores que Encarnita Polo, ha permanecido ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, por lo que no ha podido declarar previamente ante el juez instructor.

El juez ha decretado que el acusado ingrese en una prisión con unidad de psiquiatría, y será Instituciones Penitenciarias quien decida sobre el centro penitenciario de destino.

El supuesto responsable de la muerte de la artista, de 86 años, la estranguló presuntamente en las dependencias del centro residencial ubicado en Ávila.