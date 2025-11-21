Mañueco reforzará la detección precoz del cáncer y anuncia un nuevo TAC simulador en Ávila: "Lucharemos con más fuerza"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a su llegada al V Congreso Autonómico de Personas Afectadas por el Cáncer, este viernes en Ávila Rmestudios ICAL

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido este viernes a reforzar los programas de detección precoz y los tratamientos contra el cáncer en la Comunidad y ha anunciado un nuevo TAC simulador en la unidad de radioterapia de Ávila. "Queremos hacer un esfuerzo para seguir mejorando en la lucha contra el cáncer cada vez con más fuerza", ha afirmado, durante su participación en el V Congreso Autonómico de Personas Afectadas por Cáncer, celebrado en la capital abulense.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado los "importantes avances" logrados durante esta legislatura en la Comunidad en la lucha contra esta enfermedad y en la mejora del tratamiento y la atención a los pacientes y ha hecho hincapié en que Castilla y León cuenta con "más del doble" de equipos para el diagnóstico y tratamiento que la media nacional y continúa avanzando en la instalación de unidades de radioterapia "en todo el territorio".

Mañueco ha recordado que el Gobierno que preside ha ampliado a "nuevas franjas de edad" los programas de cribado, a la vez que ha destacado que la Consejería de Sanidad creará "un grupo de trabajo específico" para el seguimiento de los programas de detección precoz del cáncer. "Este grupo contará con la participación de profesionales sanitarios, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, y tendrá como objetivo compartir información, evaluar resultados y proponer medidas que permitan mejorar la eficacia y la calidad de estos programas", ha apuntado.

Una atención "más humana"

El presidente de la Junta, además, ha querido dar la enhorabuena a los voluntarios, a los profesionales y a la asociación por la "extraordinaria labor" que realizan. "Promovéis una atención más humana y dais alas a la esperanza. Tenéis todo el cariño de la sociedad de Castilla y León", ha destacado.

Mañueco ha recordado que el objetivo de su Ejecutivo es colocar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir" y ha recordado que la Sanidad autonómica "es la segunda mejor valorada de España". "Queremos seguir trabajando para que sea todavía mucho mejor la atención que se da por parte del Sacyl", ha señalado.

Un nuevo TAC simulador

Mañueco ha anunciado la incorporación de un nuevo TAC simulador para la unidad de radioterapia de Ávila que, desde su puesta en marcha en noviembre de 2023, ha acogido 6.500 consultas y más de 12.500 sesiones de tratamiento radioterápico. Además, ha destacado que la Junta ya ha adjudicado la obra del Hospital de Día Oncohematológico, para ofrecer una atención integral a los pacientes que padecen esta enfermedad.

Respecto a otros avances en la Comunidad dentro de este ámbito, el presidente ha destacado que la Unidad de Radioterapia de Soria ya está en funcionamiento; a la vez que avanzan las obras de la de Palencia y que las del Bierzo comenzarán en 2026. Además, ya se trabaja en la redacción del proyecto de la futura unidad de Segovia.

Y ha subrayado que el Gobierno de Castilla y León también está apostando por la innovación, ofreciendo todas las novedades diagnósticas y terapéuticas para los pacientes oncológicos y explorando todas las posibilidades de la Inteligencia Artificial en este ámbito.

Equipos de alta tecnología

El presidente de la Junta ha recalcado que, desde 2022, se han incorporado casi un centenar de equipos de alta tecnología sanitaria, además, de robots quirúrgicos en todas las provincias, secuenciadores masivos de genoma para Medicina Personalizada y de Precisión, así como la inmunoterapia y fármacos avanzados como la terapia CAR-T.

Finalmente, el presidente ha agradecido la labor que realizan la Asociación Española contra el Cáncer y ha destacado que la amplia colaboración que el Gobierno autonómico mantiene con esta entidad, a través de diferentes programas de apoyo, acompañamiento y asistencia psicológica y social a las personas que padecen esta enfermedad.

"Toda Ávila y toda Castilla y León se siente orgullosa de la Asociación y de la amplia colaboración que tenemos también en programas de apoyo, de acompañamiento y de asistencia psicológica y social. Quiero trasladaros mi gratitud por vuestro trabajo incansable y a los pacientes y familias transmitiros todo mi cariño y mi fuerza. Sois una de las grandes prioridades de la sanidad pública y del Gobierno de Castilla y León y unidos vamos a conseguir logros cada vez más importantes.", ha zanjado.