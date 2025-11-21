Mañueco celebra los 50 años de la Monarquía: "Impulsó una Transición ejemplar y abrió la etapa más segura y próspera"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado este viernes el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía en España −producida tras la coronación del Rey Juan Carlos I el 22 de noviembre de 1975, solo dos días después de la muerte del dictador Francisco Franco− y ha recordado que la institución monárquica "impulsó una Transición ejemplar y abrió la etapa más segura y próspera".

"Hoy conmemoramos el 50º aniversario de la restauración de la Monarquía, una institución que impulsó una Transición ejemplar y abrió la etapa más segura, próspera y estable de nuestra historia reciente. Un legado construido sobre la moderación, el respeto y el consenso", ha publicado Mañueco en su cuenta personal de la red social X, tras asistir en la mañana de este viernes al acto de nuevos ingresos en la Insigne Orden del Toisón de Oro, presidido por el Rey Felipe VI y la Reina Letizia en Madrid.

El presidente de la Junta ha asegurado que "Su Majestad el Rey Felipe VI simboliza hoy, más que nunca, los valores que guiaron la Transición: respeto, serenidad, diálogo y convivencia". "Su vínculo con Castilla y León es profundo, y las personas de nuestra tierra se lo devuelven en cada visita con afecto y cercanía", ha añadido en esa misma publicación.

Además, ha tenido unas palabras de reconocimiento para los condecorados en el acto de este viernes. "En este aniversario se ha celebrado, también, la entrega del Toisón de Oro a la Reina Doña Sofía, a los padres de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero, y a Felipe González, por una vida de servicio a España y por su papel esencial en la Transición y en nuestra democracia", ha zanjado Mañueco.