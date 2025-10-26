Un pueblo de Ávila se cuela en el Clásico entre Madrid y Barça: "Al frente de uno de los partidos más importantes del mundo"

“El colegiado candeledano César Soto Grado se encuentra dirigiendo, en estos momentos, el Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu”, ha asegurado el alcalde de Candeleda, Carlos Montesino, a través de su cuenta de Instagram.

Todo, momentos después de que el colegiado haya dado, a eso de las 16:15, el pistoletazo de salida a un encuentro en el que está puesto el foco de todo el mundo.

“Es un orgullo para Candeleda ver a uno de los nuestros al frente de uno de los partidos más seguidos e importantes del mundo. ¡Mucha suerte, César!”, ha añadido el alcalde de la localidad abulense.

En declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, tras dicho mensaje, el primer edil de Candeleda ha afirmado que César “nació en Candeleda” y que, incluso, él “fue al mismo colegio” que el árbitro.

César Soto Grado tiene 45 años. Nació en Candeleda un 17 de junio de 1980 y es árbitro de Primera División y ha dirigido también partidos de clasificación para la Champions League y la Conference League.

Tras una temporada en Segunda División, consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol español junto al colegiado madrileño, Valentín Pizarro Gómez.

También ha dirigido partidos de Copa del Rey y de la Supercopa de España y esta tarde le toca dejar el listón bien alto en el Clásico.

Candeleda también está presente esta tarde en el Madrid-Barça del Bernabéu.