Detenido un policía nacional por la muerte de su madre de 93 años en Ávila

La Guardia Civil ha detenido el martes a un policía nacional como presunto autor de la muerte de su madre, una mujer de 93 años, en Ávila.

Tal y como ha informado la subdelegación del Gobierno en Ávila, el juez ha decretado su ingreso en prisión en Segovia.

La investigación sobre los hechos está siendo desarrollada por la Guardia Civil, al producirse "en su ámbito territorial de demarcación competencial".

Asimismo, el funcionario al que se hace referencia, y que ha sido detenido tras el suceso, tiene la condición de Policía Nacional destinado en la Escuela Nacional de Policía de Ávila.

Fuentes de la subdelegación han informado que fue en la mañana del domingo cuando hallaron el cadáver de la mujer en las inmediaciones del alto de La Paramera N-403, km 121, en el término municipal de Tornadizos.

Un transeúnte dio la voz de alarma en una llamada al 112 alertando de la aparición del cadáver de la mujer. A partir de este aviso, comenzaron las diligencias que llevaron a la detención del presunto autor el martes. Finalmente, el juez decretó su ingreso en prisión el miércoles 15 de octubre.

"Hasta el momento no se facilitarán más datos, a fin de preservar el desarrollo de la investigación y el respeto al principio de confidencialidad propio de las actuaciones en curso", ha asegurado el portavoz de Prensa de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Ávila a través de un comunicado.