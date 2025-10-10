Con un hueso fuera: herido un motorista tras resbalar y chocar contra un guardarraíl en un pueblo de Ávila

Un motorista, de unos 40 años, ha resultado herido tras resbalar y sufrir una caída en la N-403, en el kilómetro 107 y dentro del término municipal del Barraco, en Ávila.

El suceso se ha producido a las 16.49 horas de la tarde de este viernes, 10 de octubre y el motorista ha chocado contra el guardarraíl, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El motorista, como han apuntado las mismas fuentes, tenía un hueso fuera, pero se encontraba consciente. Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Ávila y a Sacyl.