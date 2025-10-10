Detienen a un hombre en situación irregular en Ávila: antecedentes por agresión sexual y tráfico de drogas

Agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Ávila han detenido a un ciudadano extranjero por encontrarse en situación irregular en territorio español, como han informado fuentes policiales.

Tras las comprobaciones de los agentes y después de consultar en la base de datos de la Dirección General de Policía, se constató que el detenido contaba con antecedentes relacionados con delitos de agresión sexual y tráfico de drogas.

Además, consultado el Registro Central de Extranjeros, figuraba como denegado su permiso de residencia en España.

Ante tales circunstancias, y conforme a la legislación vigente, los agentes procedieron a su detención e información de derechos “in situ” según la legislación vigente. Posteriormente, ya en dependencias policiales, se le notificó por escrito el motivo de su detención y las diligencias administrativas correspondientes.

En concreto, el artículo 53.1.a) de dicha norma establece como infracción grave “encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, siempre que el interesado no hubiera solicitado su renovación en el plazo reglamentario”.

Por este motivo, se procedió a incoar el correspondiente expediente sancionador, con propuesta de expulsión y siendo notificado al interesado en el mismo acto.

Una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto en libertad, quedando pendiente de la resolución en el ámbito del procedimiento administrativo incoado.