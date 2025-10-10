La Bonoloto deja un buen pellizco en Ávila para celebrar el puente entre billetes

El Sorteo de La Bonoloto de este viernes, 10 de octubre, no ha dejado acertantes de primera categoría, con seis aciertos por lo que se ha generado un bote de 2.500.000 euros.

De segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) hay cuatro boletos acertantes, uno en Culleredo (A Coruña), otro en Tolosa (Guipuzkoa) y otro más en Móstoles (Madrid) pero la suerte también a sonreído a Castilla y León.

El cuarto de esos boletos premiados se ha sellado en Ávila, en concreto en la Administración de Loterías Número 4 que se sitúa en la Avenida Juan Pablo II.

El acertante se va a llevar, para celebrar el fin de semana y el puente, un total de 43.565,45 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 08-24-47-44-07-17. El complementario ha sido el 42 y el reintegro el 0.