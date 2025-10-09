Un pueblo de Ávila sella un boleto de la Primitiva premiado con 146.000 euros

Castilla y León está de enhorabuena. Un premio de la Bonoloto ha recaído en una provincia de la Comunidad y ha dejado una importante cuantía de dinero.

Se trata de un boleto acertante de segunda categoría (cinco aciertos y un complementario) que ha sido validado en el despacho receptor nº 6.290 de Lanzahíta, Ávila, situado en Sargentos Provisionales, 28.

Un premio de 146.259,78 euros que ha ganado un castellano y leonés gracias a la siguiente combinación ganadora: 03- 08- 25- 14- 24- 04; complementario 48 y reintegro 5.

En el sorteo no ha habido boletos acertantes de primera categoría y el bote asciende a 1.900.000 euros.