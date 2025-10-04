Hospitalizado un niño de 9 años tras ser atropellado en Ávila

Un niño de 9 años ha resultado herido este pasado viernes en Ávila después de ser atropellado por un turismo en la avenida de Portugal, a la altura del número 24.

Según ha comunicado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, a las 21:31 horas se recibieron varias llamadas de testigos que alertaban del atropello a un menor.

El aviso se trasladó a la Policía Local de Ávila, a la Policía Nacional y al servicio de emergencias del Sacyl, que envió hasta el lugar del suceso una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, tras atender al menor de edad, éste fue evacuado en la ambulancia hasta el Hospital de Ávila.