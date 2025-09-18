Un boleto sellado en Ávila otorga un premio de casi 72.000 euros de la Bonoloto

Un afortunado ganador de Ávila ha resultado agraciado con un premio de segunda categoría en el sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves 18 de septiembre.

El boleto fue validado en la Administración de Loterías número 3, situada en la calle San Millán, 2, y recibirá un premio de 71.956,86 euros.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 18, 41, 24, 27, 36 y 35. El número complementario fue el 2 y el reintegro, el 6. La recaudación del sorteo ascendió a 2.280.419 euros, según informó Loterías y Apuestas del Estado.

También en segunda categoría hay otro premio en Vitoria-Gasteiz, validado en la Administración de Loterías número 17 de la calle Olaguibel, 35.

En la primera categoría, correspondiente a seis aciertos, hubo un único boleto premiado con 783.205,57 euros, validado en el despacho receptor número 55.190 de Ourense, en la calle San Ciprián, 5.

El reparto de premios se completó con 77 boletos de tercera categoría (cinco aciertos), que obtuvieron 934,50 euros cada uno, y 4.197 de cuarta categoría (cuatro aciertos), con 25,72 euros por premio.

Y, finalmente, hay 76.655 boletos de tres aciertos, con 4 euros cada uno, y 454.510 reintegros, premiados con 0,50 euros.