Denuncian que la Junta deja "injustamente excluidos" a varios agricultores y ganaderos de las ayudas por los incendios

Imagen de una ganadería en una zona cercana a uno de los incendios de la provincia de León este verano Peio García Ical

Asaja Ávila ha denunciado este martes que la Junta de Castilla y León ha dejado "injustamente excluidos" a "numerosos agricultores y ganaderos" de las ayudas por los incendios forestales que han asolado la Comunidad durante este verano, en el episodio más grave jamás visto.

Para la organización estos deben ser "perceptores de las compensaciones anunciadas" y exigen una "rectificación inmediata de oficio" de los beneficiarios anunciados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Desde la organización han recordado que fue "gracias a la presión ejercida" por Asaja Ávila que se logró corregir "la primera discriminación prevista en estas ayudas", consiguiendo garantizar "un mínimo de 5.500 euros por explotación agraria profesional".

"Al mismo nivel que el resto de autónomos y empresarios en las zonas afectadas. Sin embargo, no vamos a permitir que por criterios meramente burocráticos se deje fuera a profesionales que tienen ganado, hacen PAC o trabajan en pastos comunales quemados", han avisado.

En este sentido, han desvelado que fuera de estas ayudas se han quedado tres grupos de ganaderos y agricultores en concreto.

Uno de ellos son los ganaderos en sistemas de pastos comunales. Desde Asaja han precisado que en la mayoría de los municipios de Ávila y de la Comunidad, "el ganado pasta en terrenos comunales, compartidos por las distintas explotaciones".

"En estos casos, la burocracia obliga a los ganaderos a declarar una parte de la superficie en ese pasto comunal en la PAC, aunque realmente el ganado pueda estar a lo largo del periodo de aprovechamiento en diferentes ubicaciones", han añadido.

Bajo esta premisa, han explicado que si estos pastos comunales se han visto afectados por los incendios, "todos los ganaderos del municipio en pastos comunales deben percibir la ayuda mínima y no solo unos pocos en función de un criterio administrativo que no refleja la realidad del pastoreo".

El segundo grupo es el de los ganaderos con explotaciones en varias comunidades autónomas. "Hay los cuales, al tener mayor superficie en otra región, presentan allí la declaración de la PAC, aunque incluyen también la parte de su explotación ubicada en términos municipales de Castilla y León afectados por los incendios", han relatado.

Por eso, creen que excluirlos del listado supone un "agravio comparativo y una discriminación sin sentido, pues son ganaderos con explotaciones reales en Castilla y León que han sufrido el mismo daño".

Por último, están los autónomos pluriactivos del sector agrario. "También han quedado fuera algunos", han lamentado en Asaja.

Esto se debe a que, "pese a declarar PAC, tener ganado o superficie en zonas afectadas, no figuran en el listado por no estar encuadrados exclusivamente en el epígrafe agrario de la Seguridad Social".

"Sin embargo, el acuerdo del propio Gobierno autonómico establece que todos los autónomos de los municipios afectados deben percibir, como mínimo, 5.500 euros, independientemente de que su actividad económica principal combine varias ocupaciones", han puntualizado.

Así, han resaltado que los incendios "no distinguen entre hectáreas declaradas o no en la PAC", tampoco entre "cotizaciones en un epígrafe u otro de la Seguridad Social". Por eso, han advertido de que "lo que está en juego es la supervivencia de nuestros pueblos y explotaciones".

"La Junta debe dar una respuesta justa, realista y urgente", han reivindicado, para terminar exigiendo una corrección de oficio de los listados de beneficiarios para que ningún agricultor o ganadero quede "injustamente excluido de estas ayudas vitales para la recuperación tras los incendios".