El PSOE de Ávila denuncia una agresión homófoba en las fiestas de Arenas de San Pedro

El PSOE de Ávila ha condenado de forma tajante la presunta agresión sufrida por un vecino durante la fiesta de las peñas de Arenas de San Pedro, celebrada en la plaza de toros y organizada por una empresa privada en colaboración con el Ayuntamiento. El ataque habría sido cometido por miembros del equipo de seguridad contratado para el evento.

Desde la agrupación socialista de la localidad califican lo ocurrido de “inadmisible” y aseguran que “en 2025 tengamos que seguir soportando expresiones y acciones movidas por el odio al diferente, esta vez por ser parte activa del colectivo LGTBIQ+”. Además, han mostrado su apoyo a la víctima: “Pronta recuperación física y anímica para nuestro vecino. Te transmitimos nuestro cariño y apoyo sin fisuras”.

Testimonio de la víctima y debate en redes

El joven denunció haber sido increpado y agredido por cuatro vigilantes de seguridad: “Gente que se supone que está para que no pase nada, sin venir a cuento se me increpó y se me agredió físicamente por mi condición sexual, por lo que alzo la voz públicamente porque sí, soy gay, y estoy orgulloso de la persona que soy. No deberíamos de callarnos ante este tipo de situaciones”.

El suceso ha generado un intenso debate en la localidad. Mientras una parte de los vecinos interpreta el ataque como un acto de odio homófobo, otros aseguran que el conflicto se originó porque el joven orinó en una zona no habilitada y fue expulsado tras enfrentarse verbalmente con los vigilantes.

Condena del PSOE de Ávila

La reacción también ha llegado desde el ámbito provincial. “Desde el PSOE de Ávila condenamos con absoluta firmeza la agresión homófoba ocurrida en Arenas de San Pedro el pasado jueves 28 de agosto. Estos hechos son intolerables y suponen un ataque directo contra la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales de las personas. La sociedad abulense no puede permitir que el odio y la intolerancia tengan cabida en nuestras calles”, señala el comunicado oficial.

El secretario LGTBI+ del PSOE de Ávila, Gustavo Moreno, ha querido trasladar “todo nuestro apoyo a la víctima” y exigir responsabilidades: “Esperamos que el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro adopte las medidas necesarias para garantizar que hechos tan graves no se repitan nunca más”.

Por su parte, el secretario general del PSOE abulense, Carlos Montesino, advierte que “esta agresión no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de los discursos de odio que la ultraderecha promueve y que la derecha compra, normalizando actitudes que ponen en riesgo la convivencia y la libertad”.

El PSOE de Ávila subraya su compromiso con “la igualdad, el respeto y la convivencia en la provincia” y recuerda que cualquier persona que sufra o presencie un delito de odio puede acudir al 028, teléfono gratuito y confidencial de atención a víctimas LGTBI+.