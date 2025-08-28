Trasladan al hospital a seis personas tras un incendio en una vivienda en La Adrada

Seis personas han resultado afectadas por el incendio de una vivienda en la calle Juan Ramón Jiménez en La Adrada (Ávila). Los alertantes avisaban de que había un incendio en una casa del primer piso del edificio de tres plantas.

Se trata de una mujer de 85 años, que es trasladada en UVI móvil al hospital de Talavera de la Reina; y tres hombres de 70, 85 y 45 años. Así como dos mujeres de 66 y 75 años, que son evacuados en ambulancias de soporte vital básico al centro de salud de Sotillo.

El centro de emergencias 112 da aviso al incidente a la Guardia Civil, a los bomberos de Ávila, bomberos de San Martín de Valdeiglesias y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envía una UVI móvil, tres ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de Sotillo.