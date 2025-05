Piden la dimisión del alcalde de Vita denunciado por apología de la pederastia: "No debería ser ni presidente de su comunidad"

Una expectación poco usual la que se ha vivido esta mañana en los Juzgados de Ávila, donde el alcalde de Vita, Antonio Martín, ha prestado declaración ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3.

Para saber de este tema hay que remontarse al pasado mes de agosto. La cita judicial se produce tras una denuncia presentada por la Fundación Abogados Cristianos, que acusa al regidor de un presunto delito de corrupción de menores por unos cánticos supuestamente apologéticos de la pederastia durante las fiestas patronales del pasado verano.

Los hechos investigados ocurrieron en plena verbena popular, cuando Martín se subió al escenario y entonó una canción cuyo contenido ha sido considerado ofensivo y potencialmente delictivo por los denunciantes.

Desde entonces, la polémica no ha dejado de crecer, situando a este pequeño municipio abulense en el foco mediático durante muchos días.

"Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita, le subí la faldita y le bajé la braguita. La eché el primer caliqueño. La eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche", fue lo que cantó.

Las palabras entonadas por el alcalde fueron calificadas como "vejatorias", "inadmisibles" e "incompatibles con la más mínima noción de decencia" por el PSOE a nivel nacional, el portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández; y varias asociaciones de mujeres que, nada más hacerse eco de lo ocurrido, pidieron el "cese fulminante" del alcalde.

Crítica de Abogados Cristianos

A las puertas del juzgado se congregaron numerosos medios de comunicación, aunque el alcalde optó por no realizar declaraciones a la prensa.

Polonia Castellanos, presidenta de la entidad denunciante, ha sido tajante: “Ha tratado de justificar lo que es injustificable. En los tiempos en los que estamos no se puede justificar un delito de apología de la pederastia. Solicitamos unas diligencias, que se abra juicio oral y que haya sentencia condenatoria”.

Por el momento, el juez deberá decidir si los hechos relatados son constitutivos de delito y si se continúa con la apertura de juicio oral. Desde Abogados Cristianos han anunciado que están estudiando las nuevas diligencias y que ofrecerán más información a lo largo de esta semana.