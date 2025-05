El alcalde de Vita, investigado por corrupción de menores, declarará el próximo lunes en los juzgados de Ávila

El Juzgado de Instrucción de Ávila ha llamado a declarar al alcalde de Vita, Antonio Martín Hernández, investigado por corrupción de menores tras subirse a un escenario en las fiestas patronales del pueblo del pasado verano para entonar una canción que "hablaba de abusar de una niña y hacía apología de la pederastia y violación".

El regidor, expulsado del PP al conocerse los hechos y acusado de un presunto delito de incitación a la pederastia y otro de provocación sexual, deberá comparecer ante el juez el próximo lunes, 19 de mayo, a las 10:45 horas ante la querrella presentada por la Fundación de Abogados Cristianos.

De este modo, el primer edil deberá dar cuenta de lo ocurrido el pasado domingo, 25 de agosto, cuando Martín se subió al escenario para, acto seguido, cantar una canción ante la atenta mirada de todos los presentes.

Tal y como se pudo ver en los vídeos del momento compartidos en redes sociales, el alcalde comenzaba a tararear la canción, sin conseguir que el público le siguiese, lo que le llevó a decir que los asistentes estaban "muy sosos" y también a pedirles que "pusieran más energía".

Tras ello, se dispuso a cantar una parte de la canción: "Me encontré un niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me llavé a mi camita, le subí la faldita y le bajé la braguita. La eché el primer caliqueño. La eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche", llegó a decir.

Una letra bastante subida de tono que, pese a ello, fue seguida por el público que presenció la escena.

Este garrulo es Antonio Martín Hernández, alcalde de Vita (Ávila) por el PP, haciendo apología de la pederastia y la violación.



El PP tiene que cesarlo fulminantemente, es intolerable que representantes públicos tengan este tipo de comportamientos.



Vergüenza. Asco. Infamia.… pic.twitter.com/6gTcKWdRiV — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) September 1, 2024

Las palabras entonadas por el alcalde fueron calificadas como "vejatorias", "inadmisibles" e "incompatibles con la más mínima noción de decencia" por el PSOE a nivel nacional, el portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández; y varias asociaciones de mujeres que, nada más hacerse eco de lo ocurrido, pidieron el "cese fulminante" del alcalde.

Este nunca llegó, pero el Partido Popular de Ávila sí decidió, apenas unos días después, la expulsión de Antonio del Grupo Municipal. Él, por su parte, tampoco dimitió, aunque sí pidió disculpas por "si alguien se ha ofendido" al haber cantado la canción.

El lunes llegará el momento de dar explicaciones al juez por estos hechos que fueron denunciados por numerosos representantes políticos y cientos de usuarios de las redes sociales, donde el vídeo corrió como la pólvora en cuestión de días.