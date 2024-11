Aznar acusa a Sánchez de tratar a los afectados por la DANA "como si fuesen extranjeros"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de tratar a las víctimas de la devastadora Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que arrasó la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía la pasada semana "como si fuesen extranjeros".

Aznar, que ha participado en un coloquio en Ávila con el también expresidente Felipe González, ha asegurado que "cuando se tiene una responsabilidad hay que ejercer la responsabilidad". "Lo que no cabe es huir de las responsabilidades, la responsabilidad reside fundamentalmente en el Gobierno", ha recordado.

Y ha asegurado que esa responsabilidad "hay que asumirla con todos sus consecuencias". "Cuando se afronta una situación de ese tipo no hay que tratar a los compatriotas como si fuesen extranjeros, cuando se tiene la responsabilidad no se es presidente de una ONG, se es presidente del Gobierno", ha insistido.

Además, ha mostrado su "deseo ferviente" de que las cosas mejoren y ha asegurado que ahora que es el momento de reconstruir "es muy importante que se aparte cualquier elemento menor" para concentrarse "en las cuestiones mayores, poner todos los medios para ser eficaces en la ayuda a las personas, víctimas y reconstrucción".

Aznar ha abogado porque eso no se "enfangue" en grandes discusiones competenciales o burocráticas. "Si se dice que esto ha sido la mayor catástrofe natural de este siglo, hay que actuar como tal y cuando se tiene una responsabilidad hay que ejercer la responsabilidad", ha señalado.

Además, ha alertado de que el Gobierno "no puede descansar en manos de los que quieren acabar con la nación", en referencia a los partidos nacionalistas e independentistas, "porque si no el Estado no puede funcionar, porque los que sostienen la situación no tienen interés en que la nación perviva ni en que el Estado funcione".

La "responsabilidad" del Gobierno

En el mismo sentido, el expresidente Felipe González ha señalado que cuando un hecho produce "un efecto nacional catastrófico todos tenemos que estar de acuerdo en actuar con todos los medios disponibles, desde el Gobierno central hasta los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos".

"Que se sienten y se pongan de acuerdo", ha afirmado, reconociendo que "la responsabilidad es del Gobierno de la nación". "Que asuman la responsabilidad que el país les ha dado, que es lo que deseo que hagan", ha afirmado, recordando que descentralizar el poder "no es centrifugar el poder" sino "distribuir las competencias".

La victoria de Trump

Ambos exmandatarios se han pronunciado también acerca de la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de este martes y han coincidido en que se inicia un periodo "impredecible" y de "incertidumbre".

Aznar ha considerado que "algo muy serio pasa en el fondo de un país cuando una persona que ha sido presidente y que es responsable de un asalto al Congreso de su país y del intento de un golpe de Estado es elegido presidente". "Algo muy profundo pasa en ese país que hay que mirar y analizar", ha afirmado.

Por su parte, González ha asegurado que la elección "está cargada de incertidumbre" en una época de "conflictos serios" como el de Ucrania o el de Gaza.

"Va a ser todo más imprevisible que antes. El factor mayor es la incertidumbre, pero es lo que han elegido los americanos con toda claridad. Estamos en un momento extraordinariamente delicado", ha afirmado.