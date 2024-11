González y Aznar apuestan por reformar la Constitución para blindar la unidad de España

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar han apostado este miércoles por reformar la Constitución Española de 1978 para blindar la unidad de España, una fórmula que ambos exmandatarios consideran que ayudaría a "dar continuidad" al "principio de convivencia pacífica entre españoles" de la Transición.

Así se han pronunciado durante su participación en la jornada 'Diez años desde su partida: reflexiones sobre Adolfo Suárez' en la que González ha reconocido que España tiene una Constitución "sólida" pero ha asegurado que es "necesario reformar algunas cosas".

"El Senado no responde a las necesidades constitucionales que tenemos, tendría que tener un papel de representación territorial", ha puesto como ejemplo. Y ha señalado que los ponentes de la Carta Magna no dejaron "expresamente zanjado" el debate sobre la posibilidad de convocar o no un referéndum de independencia.

Por ello, ha defendido la necesidad de un gran acuerdo entre PP y PSOE para evitar "aventuras" como la emprendida por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en octubre de 2017 con el referéndum y la posterior declaración unilateral de independencia.

Aznar, por su parte, ha asegurado que la Constitución ha dado "pie a la convivencia entre españoles" y ha señalado que es partidario de su reforma si es para "fortalecer la unidad de España" y para "hacer más eficaz el Estado".

El objetivo de esa modificación constitucional, a juicio de quien fuera presidente por el PP entre 1996 y 2004, debería ser el de aclarar que "la soberanía no es fraccionable" y que "la monarquía parlamentaria sigue siendo una garantía para todos".

"Yo estoy dispuesto a pensar en eso", ha afirmado, destacando que en los tiempos de la Transición "se podía discutir intensamente pero el tablero de las reglas no se tocaba". "Ahora se le puede ocurrir a alguien dar una patada al tablero", ha lamentado Aznar.

Elogio a Suárez

Tanto González como Aznar han hecho un encendido elogio del expresidente Adolfo Suárez, que gobernó España entre 1976 y 1981, y han recordado que "lideró la Transición".

González ha asegurado que "el pacto constitucional es la esencia de la convivencia" y ha lamentado que ahora "algunos lo rechacen", recordando que el lugar en el que más porcentaje de votos tuvo la Constitución de 1978 "fue Cataluña" porque "consiguió libertad, amnistía y estatuto de autonomía".

"Adolfo hizo posible la Transición e hizo imposible el enfrentamiento entre las dos Españas", ha zanjado. Aznar, por su parte, ha lamentado que "en estos tiempos se produzca tanto rechazo a aquel que piensa diferente" y ha manifestado su "respeto" a "todos los que hicieron posible la Transición".

"En ese respeto está incluido Suárez, está incluido González y todos los que hicieron posible la Transición", ha concretado, recordando que votó a la Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez en las primeras elecciones de junio de 1977 y que votó a favor de la Constitución de 1978.

"Mi tarea en el Gobierno fue la de continuidad y a eso me dediqué", ha zanjado.