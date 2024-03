“Fue desmedido e injustificado”: los agricultores gaseados en Ávila alzan la voz para cargar contra el subdelegado del Gobierno

Noticias relacionadas Pelotas de goma y gases lacrimógenos para disolver una protesta de agricultores que cortaba la A-6 en Ávila

Verónica López Ayuso, la portavoz del grupo de agricultores y ganaderos de Ávila que se manifestaron el pasado viernes, 8 de marzo, en la AP-6, a la altura de Adanero, ha emitido un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León con el que quieren alzar la voz y “defender nuestra honorabilidad” y para “aclarar los hechos que allí se sucedieron” tras las que califican como “acusaciones vertidas por el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano”, en un comunicado el pasado domingo, 10 de marzo.

Afirman que en la tarde de ese 8 de marzo, un grupo formado por 75 agricultores y ganaderos “nos personamos en las inmediaciones del punto kilométrico en el que se iba a producir el corte de vía”. Añaden que al “acceder a la zona, ya se encontraba allí el efectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Con ellos “dialogaron” e indicaron “su propósito”.

Afirman que la única intencionalidad que perseguían pasaba por “seguir manifestando ante la ciudadanía nuestras reivindicaciones por el malestar de la situación que vivimos en el campo” de forma “totalmente pacífica”.

“Cuando accedimos a la vía, sus agentes ya tenían paralizado el tráfico y consideramos que, como en anteriores ocasiones, por cortes en ese punto, no había peligro ya que todo se sucedía con tranquilidad. Cuando los agentes nos indicaron que había cuatro kilómetros de retención, se abrió un carril de la autovía y nos retiramos al lateral de la misma. Los agentes pidieron refuerzos y, en menos de cinco minutos se personaron allí los GRS superando en número el total de los efectivos a los manifestantes, a parte de pedir a los medios de comunicación que abandonasen la zona a la mayor brevedad”, explican.

Añaden que fue en ese instante cuando “los agentes, sin mediar palabra y sin ningún tipo de negociación, empezaron a bombardearnos con gases lacrimógenos y pelotas de goma, que además de alcanzar a los presentes, dañaron vehículos paralizados en el lugar”.

El comunicado añade que los agentes “portaban medios de defensa y ataque, entre las que se encontraban las porras, con las que golpearon sin medida a personas que se encontraban en el suelo indefensas atrapadas entre las vallas de demarcación de la autovía”.

“Algunos pocos agricultores que observaron este acto totalmente desmedido e injustificado contra mujeres y personas mayores, increparon esta actitud pero en modo alguno existió agresión alguna, ni ataque con barra alguna, ya que los agricultores portaban varas como símbolo de la ganadería a la que representamos, pero no se atacó a nadie ni se causó daño alguno, siendo inciertas las manifestaciones vertidas en ese sentido que no podemos reconocer”, apuntan.

Añaden que las imágenes que se han publicado “muestran la crueldad y realidad de los hechos con objetividad”, en los que se puede ver “el ataque indiscriminado realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, excediéndose en su labor de disolución de la manifestación”.

Apuntan que la “carga utilizada fue desmedida y se utilizó la superioridad y la violencia como medio de contención” por “un operativo preparado con antelación a nuestra llegada”.

“En dichas imágenes también observamos las heridas de los agricultores y agricultoras sufridas por dichos ataques a los que hacemos referencia”, afirman, añadiendo que “si la subdelegación no posee o no ha visionado dichos vídeos, no tenemos inconveniente en hacérselos llegar por el medio que nos indique”.

El comunicado finaliza mostrando el “respeto y colaboración” con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pero “condenan los lamentables hechos sucedidos en la AP-6 de los que han sido víctimas”.