Pelotas de goma y gases lacrimógenos para disolver una protesta de agricultores que cortaba la A-6 en Ávila

La Guardia Civil ha tenido que actuar este viernes tras el corte de la Autovía del Noroeste (A-6), a la altura de Adanero (Ávila), por parte de unos 75 agricultores a pie. Según han informado fuentes de la subdelegación de Ávila, unos 80 agentes han tenido que intervenir a causa de la "resistencia" y "actitud desafiante" de los manifestantes, que han salido a protestar sin comunicarlo.

Una tensa situación que se ha producido sobre las 16:30 horas cuando los agricultores invadían esta zona hasta la que se han tenido que desplazar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un incidente al que, explican, se ha sumado la climatología adversa que mantenía activo el dispositivo de viabilidad invernal en la zona, lo que "elevó el riesgo y obligó a actuar para restablecer la normalidad".

A consecuencia de ello, los 80 agentes utilizaron pelotas de goma y gases lacrimógenos para poder disolver el corte. Este duro algo más de media hora, aunque las movilizaciones no se dieron por disueltas hasta minutos antes de las 19:00 horas.

Del mismo modo, han asegurado que no hay herido y que hasta el lugar no se desplazaron ambulancias. Una acción "no comunicada" y que, según remarcan desde la Subdelegación", han puesto en riesgo la seguridad ciudadana.

En este sentido, han condenado los "actos violentos" que se están llevando a cabo en las últimas movilizaciones ilegales y que "ponen en riesgo a ciudadanos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".