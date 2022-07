Días de risas en Candeleda

El humor vuelve a Candeleda de la mano de los monologuistas Sergio Encinas, David Cepo y Carolina Noriega, que participan en el Candeleda Comedy los días 9, 29 y 30 de julio en el Centro de Tabaco a las 22:30 horas de la noche. La entrada será gratuita para los tres espectáculos.

El 9 de julio será el turno de Sergio Encinas, cómico nacido en 1986 que dio sus primeros pasos este mundo a los 16 años y ha ganado varios certámenes de monólogos a nivel nacional. Encina ha realizado espectáculos por todo el país y ha hecho algunas apariciones televisivas. En la actualidad, tiene a sus espaldas más de 1.500 actuaciones recorriendo salas y teatros de gira con su espectáculo en solitario y con Las Noches de El Club de la Comedia. El monologuista trae a Candeleda un humor fresco que llega a espectadores de todas las edades.

Por su parte, David Cepo llega al municipio abulense el próximo 29 de julio, con 'No cruces los brazos', un show de stand up comedy "muy dinámico hecho desde la verdad más absoluta que él mismo ha observado". El cómico promete a los espectadores que verán "cosas tontas del mundo que nos afectan a todos", y se encargará de mostrarlas desde su particular punto de vista. David Cepo lleva más de siete años recorriendo las salas de comedia y teatros más importantes de toda España y también participa en Las Noches de El Club de la Comedia.

El 30 de julio, Carolina Noriega aterriza en Candeleda tras haber pasado por Australia, Estados Unidos, Alemania y Portugal para hacer reír a todos los espectadores. La cómica es también guionista, autora teatral, escritora y formadora, y ha participado en los guiones de programas destacados de la televisión como El Club de la Comedia, Comedy Central, Ilustres Ignorantes, El Hormiguero o LOL Si te ríes pierdes, así como en otras producciones y congresos. De igual manera, es una de las protagonistas de la película 'Ni de coña', en Netflix.

