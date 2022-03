Carlos García subraya “la nueva esperanza” que significa Feijóo y defiende “la labor de todos los alcaldes”

El presidente del Partido Popular de Ávila, Carlos García, subrayó hoy “la nueva esperanza” que significa la candidatura de Feijóo, a la vez que defendió la labor de todos los alcaldes ‘populares’.

Durante la primera junta directiva provincial de 2022, a menos de un mes de la celebración del XX Congreso Nacional del PP en Sevilla, García reconoció que las últimas semanas han sido de “profunda desmoralización”, pero al tiempo ha subrayado la esperanza que significa la candidatura de Feijóo.

A juicio de García, “la sociedad no perdona la división interna en los partidos políticos, con buen criterio”, por lo que “una organización política dividida no puede aspirar a aglutinar apoyos sociales mayoritarios si no tienen una sólida cohesión interna en torno a un liderazgo y a un proyecto ideológico, social, económico e institucional”, aseguró.

Por ello, reclamó “cohesión, la de verdad, la que empieza y termina en vosotros, los afiliados, los concejales y los alcaldes”, antes de hacer una defensa cerrada de la labor de estos frente a quienes “la ponen en tela de juicio desde el desconocimiento más absoluto” y que “han caído en el error de abrir la puerta trasera de Génova para escuchar ‘problemas territoriales’, que no son los provinciales, a voces que susurran al oído lo que las urnas les deniegan, que es la legitimidad para representar al PP de Ávila dentro y fuera de esta provincia”.

Asimismo, el presidente de los populares abulenses tuvo palabras de recuerdo para Pablo Casado, de quien dijo que “el PP de Ávila también será siempre su casa” y remarcó que “ahora toca empezar un nuevo futuro en Sevilla”.

En cuanto a las elecciones Autonómicas del pasado mes de febrero, García puso el foco en las negociaciones que “está liderando” Alfonso Fernández Mañueco, “complejas, como todas, y con matices que las hacen únicas”, pero destacó que “Ávila y Castilla y León tienen la suerte de contar con un presidente regional que tiene las ideas tan claras como los principios”.

Además, según un comunicado del PP recogido por Ical, García recordó al partido que “haber ganado las elecciones en la región, haber sido el partido más votado en nuestra provincia y haber obtenido el tercer mejor resultado de las nueve provincias de Castilla y León no debe apartarnos de otras circunstancias que debemos trabajar para mejorar” porque “estamos a poco más de un año de que comience la campaña electoral de las elecciones Municipales”.

Por último, García pidió “trabajo sin descanso, como siempre, para hacer llegar el mensaje, el compromiso y la capacidad del PP de Ávila a todos y cada uno de los municipios de esta provincia, empezando por la capital” en la que “tenemos que volver a ser el partido más votado, y a ello nos vamos a entregar también en los próximos meses con trabajo, entusiasmo y contando con el inmenso capital humano que tiene este partido, y que es inigualable”.

Sigue los temas que te interesan