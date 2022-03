Ávila dedica un monolito a Miguel Ángel Blanco porque "queda camino por recorrer en la defensa de la justicia"

La presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, María del Mar Blanco, descubrió hoy el monolito dedicado en la calle Víctimas del Terrorismo de Ávila a la memoria del concejal del PP en Ermua asesinado por la banda terrorista ETA hace 25 años recordando que "queda camino por recorrer en la defensa de la verdad, la dignidad y la justicia" ante el "intento de blanqueamiento de quienes no han perdido perdón ni han colaborado en el esclarecimiento de los más de 300 crímenes que quedan sin resolver".

Para María del Mar Blanco, este viernes es “un importante y sentido día para todas las víctimas del terrorismo y muy especialmente para mí”, pues “siempre es un honor venir a Ávila, una ciudad solidaria y comprometida”, pero “si siempre es un honor inaugurar un espacio público que rinda homenaje a las víctimas del terrorismo, que se haga en este año, cuando se van a cumplir en julio los 25 años del secuestro y asesinato de mi hermano, supone un doble agradecimiento como hermana y presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco”, según ha informado Ical.

Blanco recordó que su hermano era “un joven de 29 años que se sentía vasco y español y que era concejal de un partido constitucionalista en su querido pueblo. Su meta en política era trabajar por su pueblo y por la libertad, la convivencia democrática y la pluralidad en las que creía, y le dolía ver que en su tierra había gente que, mientras una parte de la sociedad amenazaba y coaccionaba a la otra, miraban para otro lado. No podía con esa actitud de indiferencia”, declaró.

Según comentó, “esa defensa de la libertad no gustó a sus asesinos, que le marcaron, le mantuvieron secuestrado durante 48 horas y le asesinaron”. Esos hechos, indicó María del Mar Blanco, “todos los españoles los vimos como un chantaje a un Gobierno democrático, y 25 años después agradecemos por ello las masivas movilizaciones que hubo, también en Ávila, contra el chantaje y por la libertad”. Y es que, a su juicio, “aquella unidad política y social marcó el principio del fin de ETA”.

No obstante, tras agradecer “el sacrificio y la valentía” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de los militares y de los jueces y fiscales, reiteró que “queda un largo camino que recorrer, como es la derrota de ese discurso que sigue siendo el mismo, porque no han pedido perdón ni mostrado el más mínimo arrepentimiento”. Para María del Mar Blanco, “nos jugamos el relato”, pues “debe quedar claro que aquí ha habido víctimas y verdugos, que no han existido jamás bandas que se han enfrentado entre ellas, porque mi hermano no pertenecía a ninguna banda, era una persona comprometida con la libertad y eso es lo que le sirvió a ETA para acabar con su vida y la de más de 800 personas inocentes”.

Acercamiento de presos

“En este momento tan complicado, en el que estamos viendo el acercamiento de presos y en el que en las cárceles vascas se está otorgando el tercer grado a determinados presos terroristas, agradezco este sentido homenaje de Ávila, que sirve para recordar el tremendo sacrificio de las víctimas del terrorismo por la libertad de todos”, concluyó la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, quien estuvo acompañada en este acto por el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera; el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales; y la directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta, entre otras autoridades.

El alcalde de Ávila destacó que el monolito inaugurado “es de granito, duro, para que perdure y nuestros hijos conozcan y no olviden lo que ocurrió para que no se repita. Siempre perdurará en la historia de los abulenses, que siempre hemos estado al lado de las víctimas del terrorismo”.

Tras este acto de homenaje, todos se trasladaron al Palacio de los Verdugo de la capital abulense, donde fue inaugurada la exposición 'La voz de las manos blancas' de la Fundación Miguel Ángel Blanco.

Sigue los temas que te interesan