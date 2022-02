Por Ávila confirma que no acudirá a la reunión con el PP al no estar presente Fernández Mañueco

Ya por la tarde en un comunicado la formación abulense advirtió de su ausencia en la reunión convocada por el PP, a las 13 horas, en la sede de las Cortes, en la ronda abierta para hablar de un pacto parlamentario que facilite la investidura si en la mesa no estaba Fernández Mañueco.

Esta noche fuentes de Por Ávila confirmaron que no acudirán a la reunión de mañana en las Cortes por no estar en ella Alfonso Fernández Mañueco. "No queremos ser más que nadie pero tampoco menos y además sería una falta de respeto hacia los abulenses", explicaron en el comunicado.

Al respecto, argumentaron desde Por Ávila que a una reunión al menos debes saber con quien te reúnes y para qué, porque "si no sabes con quien ni los motivos pues no tiene sentido ir". Además de pedir que en el encuentro estuviera el candidato popular, solicitaron también que fuera en Ávila.

Fuentes consultadas de la negociación del PP, explicaron que inicialmente el presidente de la Junta no acudirá a las reuniones con las formaciones con un representante, como son Por Ávila, Ciudadanos y Unidas Podemos. Fernández Mañueco ya manifestó en declaraciones a los medios, tras reunirse con Soria ¡Ya!, que los miembros del PP que acudan tienen la misma legitimidad que si fuera él.

En tal sentido, las mismas fuentes manifestaron que se ha convocado a Por Ávila y ellos acudirán como está previsto cuando el PP decidió abrir la ronda con los partidos con presencia en las Cortes.

La representación del PP en esas reuniones está formada por Carlos Fernández Carriedo, Francisco Vázquez, Isabel Blanco y Raúl de la Hoz, además de Alfonso Fernández Mañueco, que ha estado en las ya celebradas con PSOE, Vox, Soria ¡Ya! y mañana con UPL.

De esa manera, el Partido Popular se reunirá a las 11 horas con Unión del Pueblo Leonés, que tiene tres escaños, y después está prevista la comparecencia de ambos partidos, en solitario, para explicar el contenido de la reunión.