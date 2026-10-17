El nuevo coordinador de IU en Castilla y León se estrena: “El Frente Amplio es una propuesta ganadora”

Izquierda Unida abre una nueva etapa en Castilla y León con Carlos Serrano al frente y un mensaje claro, el de recuperar el protagonismo político desde los problemas cotidianos de la ciudadanía.

El nuevo coordinador autonómico aseguró durante la XIII Asamblea de la formación, celebrada en Valladolid, que la organización sale "a la ofensiva" y representa "la política pegada al territorio".

Serrano, cuya candidatura se impuso el pasado 6 de octubre a la encabezada por Juan Gascón, que dirigió la formación durante los seis años anteriores, defendió una manera de hacer política alejada del espectáculo y de los acuerdos cerrados a última hora.

"La política del espectáculo de la Izquierda ha terminado", afirmó, antes de remarcar que Izquierda Unida representa "otra cosa".

El dirigente insistió en la necesidad de mantener la identidad política de la organización y evitar que sus propuestas pierdan peso en las negociaciones con otras fuerzas.

"Se acabó ya la dilución de las propuestas programáticas en negociaciones de última hora", remachó.

La vivienda, en el centro de la agenda

El acceso a la vivienda será uno de los asuntos prioritarios de la nueva dirección autonómica. Serrano consideró "imprescindible" defender este derecho en una comunidad donde, a su juicio, el coste de la vivienda y las dificultades económicas están agravando la situación de numerosas familias trabajadoras.

"Vivimos en una comunidad autónoma donde la vivienda es un factor de pobreza para la clase trabajadora, donde hay decenas de familias que no llegan a pagar la cesta de la compra, donde no llegan a fin de mes y eso se quiere terminar", expuso.

La defensa del territorio será otro de los ejes de actuación de IU. Serrano criticó la proliferación de grandes proyectos industriales y extractivos en Castilla y León, con especial referencia a las plantas de biometano y las minas a cielo abierto.

"Están plagando Castilla y León de megaproyectos de extracción, como las plantas de biometano o las minas a cielo abierto", denunció. Frente a esta situación, aseguró que "Izquierda Unida estará, como ha estado siempre, defendiendo el derecho a la vida en Castilla y León".

La construcción del Frente Amplio y las alianzas electorales ocuparon también parte de las declaraciones del nuevo coordinador autonómico.

Serrano defendió esta iniciativa como "una propuesta ganadora", aunque reconoció que su articulación ha requerido "muchos meses de negociación que no ha sido fácil".

El dirigente sostuvo, además, que "las negociaciones por unas elecciones generales se hacen desde las direcciones nacionales", en referencia a la organización de los acuerdos electorales.

Preguntado por el pacto del Frente Amplio con el PSOE para concurrir con una lista única al Senado, con el objetivo de arrebatar la mayoría al PP en esa cámara, Serrano justificó la necesidad de alcanzar acuerdos para frenar el avance de las fuerzas conservadoras.

"Vivimos en un momento de excepcionalidad, donde la derecha y la extrema derecha pueden gobernarnos", señaló. En este escenario, consideró que "todos los pasos que se den para frenar ese avance reaccionario de gente que quiere llevarnos 50 años al pasado, son positivos".

Gascón se despide

La asamblea también sirvió para que Juan Gascón hiciera balance de sus seis años al frente de Izquierda Unida en Castilla y León.

El coordinador saliente recordó que su mandato comenzó en plena pandemia, una situación que, según explicó, "afectó a la militancia social", aunque aseguró que esa participación "se está recuperando".

Gascón destacó el regreso de las movilizaciones y la recuperación del espacio público como lugar de reivindicación ciudadana.

"La gente ha recuperado fuerza y reivindica su espacio en la calle", afirmó, en referencia, entre otras cuestiones, a las protestas por el derecho a la vivienda.

El dirigente saliente situó este momento en un contexto político que calificó como "muy importante" ante las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.

"Van a ser unas elecciones de época, donde se va a decidir si seguimos profundizando en democracia y en derechos humanos o si nos apartamos de ello", valoró.

En el balance de su gestión, Gascón reconoció que IU partía de una posición en la que era "una fuerza que no era hegemónica". Sin embargo, defendió que los últimos comicios autonómicos demostraron la capacidad de la organización para encabezar iniciativas políticas, pese a las reticencias de otras fuerzas.

En este sentido, reivindicó que IU ha demostrado ser "capaz de tomar la palabra, de encabezar un proceso y de hacer que Izquierda Unida mantenga la alcaldía de Zamora", un objetivo que consideró "prioritario".