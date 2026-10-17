Martínez defiende a Montse Mínguez tras su dimisión por los 30 pisos de su pareja: “A veces la política no es justa”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha trasladado su apoyo y solidaridad a Montse Mínguez tras su dimisión de todos sus cargos en el partido.

El soriano ha acudido este sábado al Comité Federal de los socialistas, ha defendido la labor de su compañera y ha apelado a la normalidad en el funcionamiento interno de la formación.

Todo ello después de que la Comisión Ejecutiva Federal haya aprobado el nombramiento del secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, como sustituto de Mínguez al frente de la Secretaría General del Grupo Parlamentario Socialista.

“Con respecto a Montse, una compañera muy querida, por mí personalmente y por todo el partido en Castilla y León, por tanto, todo el apoyo y toda la solidaridad”, ha afirmado Martínez, que ha querido reconocer el papel desempeñado por la dirigente socialista tras su salida.

El líder autonómico ha insistido en que quienes asumen responsabilidades en beneficio del proyecto político merecen el respaldo de sus compañeros.

“A veces la política no es justa y aquellos que asumen las responsabilidades en beneficio del proyecto, como así lo ha hecho Montse, tienen que tener todo el apoyo y toda la solidaridad”, ha señalado.

“Un abrazo absolutamente fraternal para Montse porque, insisto, la política casi nunca es justa y en este caso mucho menos”, ha añadido.

Listas del 29-N

También el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, recordó hoy que el partido "tiene una normativa" que hay que asumir, por lo que reiteró que los cambios en las listas electorales que ha realizado Ferraz entran dentro de la “normalidad total y absoluta”.

Eso sí reconoció que "la configuración de un equipo" siempre "genera fricción y es un momento de dificultad para los para los responsables ejecutivos del partido, porque tienen que elegir entre compañeras y compañeros y eso nunca es fácil".

Cendón asume las funciones de Mínguez

La salida de Mínguez ha traído consigo una reorganización de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista.

La Comisión Ejecutiva Federal ha decidido que Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León y hasta ahora portavoz adjunto en el Congreso, asuma las funciones que desempeñaba la dirigente catalana.

Por su parte, Rebeca Torró ocupará la portavocía socialista, mientras que Cristina Narbona dirigirá la Secretaría de Estudios y Programas.

Martínez ha enmarcado estos movimientos en los procedimientos internos del partido y ha defendido el funcionamiento de sus órganos de decisión. «Creo que la normalidad total y absoluta en que todos sabemos en qué marco estamos jugando, qué reglas nos hemos dotado y, por tanto, la configuración de un equipo», ha indicado.

El secretario general del PSOE de Castilla y León ha recordado que la elección de los responsables políticos puede generar tensiones, especialmente cuando hay que escoger entre compañeros.

“La elección entre las personas es seguramente el momento que genera fricción y es un momento de dificultad para los cargos del partido, para los responsables ejecutivos del partido, porque tienen que elegir entre compañeras y compañeros y eso nunca es fácil”, ha explicado.

El PSOE mira al 29 de noviembre

Más allá de los cambios orgánicos, Martínez ha pedido centrar los esfuerzos en la próxima cita electoral del 29 de noviembre. El dirigente socialista ha defendido la necesidad de presentar una propuesta política amplia y sólida para movilizar al electorado.

“A partir de ahí, creo que normalidad total y absoluta y centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, que es el 29 de noviembre, en ganar las elecciones, en plantear un proyecto sólido que sea lo más amplio posible”, ha manifestado.

El objetivo, ha subrayado, es que la ciudadanía apueste por el proyecto socialista en las urnas. “La ciudadanía tiene que votar futuro y tiene que votar futuro a través del PSOE”, ha concluido.