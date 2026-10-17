Casi 4.000 alumnos desconocen el idioma castellano en el sistema educativo de Castilla y León

El sistema educativo de Castilla y León cuenta con cerca de 4.000 alumnos en sus aulas que desconocen el idioma castellano.

Se trata de estudiantes procedentes de otros países que se incorporan a Primaria y Secundaria por la obligatoriedad que tiene la educación en España entre los seis y los 16 años, pero que lo hacen aún sin tener competencias lingüísticas en el idioma castellano.

En concreto, y tal y como reflejan los datos de la Consejería de Educación, recogidos por Ical, el número de estudiantes registrados en el fichero automatizado de Atención a la Diversidad (ATDI) de la Junta de Castilla y León como alumnado con desconocimiento del idioma castellano ascendía a 3.953 durante el curso 2025-2026.

Por provincias, el mayor número de estos estudiantes se encuentra en Valladolid, con 625, mientras que en los centros de Burgos se ubican 605 alumnos que desconocen el castellano, 574 en Ávila y 513 en León. Por debajo del medio centenar se sitúan el resto de provincias: 409 en Salamanca, 351 en Segovia, 302 en Palencia, 288 en Zamora y 286 en Soria.

La identificación de estos estudiantes como alumnos con desconocimiento del idioma castellano se realiza durante su incorporación al sistema educativo, cuando se lleva a cabo una valoración de su nivel de competencia lingüística y el correspondiente informe para su introducción en el fichero automatizado de Atención a la Diversidad.

A partir de esa valoración, el centro establece las medidas de apoyo necesarias para que adquiera lo antes posible una competencia lingüística básica en castellano, cuidando al mismo tiempo su integración social y emocional en el centro.

Entre estas medidas puede contemplarse, durante un periodo limitado, la inmersión lingüística, así como apoyos específicos en determinadas áreas o materias, fundamentalmente en Lengua, Matemáticas y Lengua Extranjera.

En todo caso, y según informa la Junta a Ical, la respuesta se adapta a las necesidades y evolución de cada alumno, con el objetivo de facilitar su integración en el centro y su progreso educativo.

Todo ello a través de los más de 500 docentes que pertenecen al cupo de educación compensatoria en los centros de la Comunidad y que se encargan de la atención de los alumnos con desconocimiento del idioma castellano integrados en el sistema.

Dicho profesorado se encuentra distribuido por todas las provincias de la Comunidad, y atiende no solo al alumnado con desconocimiento del idioma, sino a todo aquel que tiene necesidad de compensación educativa según sus circunstancias, tal y como refleja la instrucción del 24 de agosto de 2017 de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa.