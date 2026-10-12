La primera matrícula universitaria en Castilla y León sale gratis: todavía hay tiempo para pedir la ayuda

A Marta le quedan pocas semanas para comprobar que el primer pago de la universidad este curso le va a salir gratis.

Acaba de empezar un grado en una universidad pública de Castilla y León, es su primera experiencia universitaria y está empadronada en la Comunidad.

Si cumple el resto de las condiciones, podrá solicitar que la Junta le devuelva el importe que haya pagado por los servicios académicos de su primera matrícula.

Marta es un nombre ficticio, pero su situación puede ser la de miles de estudiantes que este curso han cruzado por primera vez las puertas de una universidad pública de Castilla y León.

La Junta ha puesto en marcha para el curso 2026-2027 una nueva línea de ayudas destinada precisamente a ese primer paso universitario.

Y, a 12 de octubre, todavía hay tiempo para solicitarla porque se cierra el próximo 21.

La convocatoria, promovida por la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, contempla ayudas para quienes hayan formalizado y pagado su primera matrícula de primer curso de un grado, también de un doble grado, en una de las cuatro universidades públicas de la Comunidad: Burgos, León, Salamanca o Valladolid.

La ayuda pretende cubrir hasta el importe efectivamente abonado por los servicios académicos de esa matrícula, sin superar en ningún caso el precio público establecido para los estudios universitarios.

No se trata, por tanto, de una cantidad fija, lo que reciba cada estudiante dependerá de lo que haya pagado por su matrícula.

El volumen de jóvenes que puede estar detrás de esta convocatoria no es poca cosa.

Las cuatro universidades públicas de Castilla y León contabilizaron 15.216 alumnos de nuevo ingreso en grado en el curso 2025-2026, según los datos difundidos por la Junta durante el proceso de admisión del curso siguiente.

Entre otras cuestiones, es necesario estar empadronado en Castilla y León y cumplir las condiciones establecidas en la convocatoria.

La Junta todavía no dispone del dato definitivo correspondiente al curso 2026-2027, ya que el proceso de matrícula y de solicitud de la ayuda debe completarse antes de conocer el número final de beneficiarios.

¿Quién puede pedirla?

La regla fundamental es sencilla: hay que haber llegado por primera vez a la universidad y estar matriculado en primer curso de un grado o doble grado en una universidad pública de Castilla y León durante el curso 2026-2027.

Además, el estudiante debe estar empadronado en un municipio de Castilla y León antes de que termine el plazo de solicitud.

Hay otra condición importante: no puede tratarse de alguien que ya hubiera iniciado anteriormente estudios universitarios oficiales. La ayuda está pensada para el primer acceso a la universidad.

También quedan fuera los estudios de máster y doctorado, los títulos propios, los cursos de especialización y otras enseñanzas que no sean las contempladas expresamente en las bases.

¿Y cuánto dinero se puede recuperar?

La respuesta depende de cada matrícula.

La ayuda puede alcanzar el 100% del importe efectivamente pagado por los servicios académicos de la primera matrícula, pero no cubre otros conceptos o servicios complementarios que puedan aparecer en el recibo.

Además, existen situaciones particulares. Por ejemplo, si el alumno estudia a tiempo parcial o cuenta con alguna bonificación o subvención parcial, la ayuda tendrá como límite la cantidad que realmente haya abonado.

Hay una excepción especialmente relevante: si el estudiante no ha pagado nada por la matrícula porque ya disfruta de una exención íntegra, no existe un importe abonado que pueda ser subvencionado.

El dinero se solicita después de matricularse

Uno de los detalles que conviene tener claro es que la medida funciona como una ayuda económica y no como una rebaja automática que necesariamente se aplique en el momento de formalizar la matrícula.

El estudiante debe haber formalizado la matrícula en las condiciones exigidas y acreditar el pago correspondiente. Una vez concedida la ayuda, el dinero se abonará directamente al beneficiario mediante transferencia bancaria.

La convocatoria establece un presupuesto inicial de 12.620.000 euros, con la posibilidad de añadir hasta otros dos millones para atender un mayor número de solicitudes si fuese necesario.

Al tratarse de una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, si las solicitudes superasen los fondos disponibles no bastaría únicamente con cumplir los requisitos.

Las peticiones se ordenarían de mayor a menor según la nota de acceso al grado.

En caso de empate, se tendría en cuenta la nota media de Bachillerato y, si persistiera, se recurriría a un sorteo.

Todavía se puede solicitar

Para los estudiantes que hayan comenzado este curso la universidad, el mensaje es especialmente importante: el plazo no está cerrado ya que dura hasta el próximo 21 de octubre.

La convocatoria establece un periodo de un mes desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOCyL. La solicitud debe cumplimentarse a través de la aplicación informática habilitada por la Administración autonómica.

El estudiante debe presentar una única solicitud. Si presenta varias, se tendrá en cuenta la última que haya formalizado dentro del plazo.

Entre la documentación que puede ser necesaria figuran la acreditación de la matrícula y su pago, el empadronamiento y la acreditación de la nota de acceso.

En determinados casos, la Administración podrá comprobar directamente parte de esta información; si el solicitante se opone a esas consultas, deberá aportar los certificados correspondientes.

La ayuda también exige cumplir las condiciones generales previstas en la Ley General de Subvenciones y no encontrarse en ninguna de las circunstancias que impiden ser beneficiario de una subvención pública.

Seis meses para resolver

Una vez terminado el plazo de presentación, la Administración dispone de un máximo de seis meses para resolver y publicar la resolución.

Si transcurre ese periodo sin que se haya dictado y publicado una resolución, la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio administrativo.

Para quien acaba de empezar la universidad, por tanto, la operación es relativamente sencilla: comprobar que cumple los requisitos, reunir la documentación necesaria y presentar la solicitud dentro del plazo.

El primer curso ya ha comenzado, pero para reclamar el dinero de esa primera matrícula todavía no es tarde.