Óscar Puente rinde cuentas de su patrimonio: cuatro pisos, uno de ellos en Alicante, dos garajes y dos fondos de ahorro

"Votar con V de vivienda o con B de Buitre. Esa es la disyuntiva". Con este polémico tuit se despachó Óscar Puente en pleno debate por la vivienda y las elecciones.

Lo curioso es que con esa V de vivienda, el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible no sale nada mal parado y parece que la disyuntiva es fácil de despejar.

La realidad registral de los miembros del Gobierno refleja que en esa línea de ‘grandes tenedores’ ellos podrían estar perfectamente dentro.

Así, según la última Declaración de Bienes y Rentas presentada ante el Registro de Intereses del Congreso de los Diputados, fechada el 15 de julio de 2025, Puente tiene cuatro viviendas y dos plazas de garaje.

El expediente patrimonial se centra principalmente en Valladolid, su ciudad natal, y en el levante español que es donde ahora pasa buena parte de su tiempo.

En total, el ministro figura como titular del 50% de la nuda propiedad de tres viviendas en Valladolid. Fueron adquiridas en 2003, al 25%, 2008 y 2013, así como de dos plazas de garaje en la misma capital.

A este paquete se suma la vivienda alicantina incorporada durante el presente ejercicio.

Y es que ha incorporado recientemente una cuarta propiedad residencial a su cartera de inmuebles.

Se trata de una vivienda en la provincia de Alicante, adquirida en 2025 en régimen de nuda propiedad al 50%.

El reflejo de esta última adquisición se evidencia también en el capítulo del pasivo financiero.

En mayo de 2025, el exalcalde de Valladolid suscribió un nuevo préstamo hipotecario con la Caja Rural de Zamora por un importe inicial de 173.000 euros, del que le resta por saldar 172.646 euros.

Es decir, que Puente que critica a los “buitres” tiene actualmente cuatro casas, dos garajes y varios créditos.

Su deuda

Con este nuevo crédito, la deuda hipotecaria y personal acumulada por el ministro asciende a 400.870,30 euros distribuida en cuatro compromisos con la banca.

Una hipoteca con el Banco Santander (2008) cuyo saldo pendiente es de 62.593 euros. Otra con el mismo banco, de 2013, con un saldo pendiente de 149.745 euros.

Un préstamo personal en Caja Rural de Zamora (2021) con un pendiente de 15.886 euros y una nueva Hipoteca Caja Rural de Zamora (2025) de la que todavía debe 172.646 €.

Retribuciones públicas y planes de ahorro

En el desglose de ingresos y activos financieros, la declaración firmada por el propio diputado refleja unos percibidos salariales netos de 56.792,82 euros por el ejercicio de sus funciones al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, habiendo liquidado 19.236,51 euros en concepto de IRPF.

En lo relativo a liquidez y fondos de capitalización, Puente declara un saldo de 1.947,47 euros en sus cuentas corrientes de la Caja Rural de Zamora.

Su cartera de ahorro a largo plazo se estructura en dos fondos previsionales que rozan los 81.000 euros: un plan de pensiones en la Mutualidad de la Abogacía valorado en 42.479,40 euros y otro plan en el Banco Santander por 38.783,40 euros.

Nacido el 15 de noviembre de 1968 en Valladolid, si por algo se ha caracterizado es por su elevado tono de crispación y sus incendiarias declaraciones.

Puente tiene dos hijas y es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Como curiosidad, en su CV del Congreso aparece que fue actor de teatro durante once años para dedicarse posteriormente a ser abogado 1995-2015.

Dos años después es designado concejal del Ayuntamiento de Valladolid donde logró ser alcalde en 2015, ocho años después perdió el bastón de mando a favor de Jesús Julio Carnero.