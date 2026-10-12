El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, saluda al Rey Felipe VI en el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional en Madrid

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, saluda al Rey Felipe VI en el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional en Madrid Juan Lázaro ICAL

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Mañueco celebra el Día de la Fiesta Nacional y reivindica una España unida "de ciudadanos libres e iguales"

El presidente de la Junta asiste al desfile militar en Madrid y defiende la "historia compartida" de la nación española.

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asistido este lunes al desfile militar del Día de la Fiesta Nacional en Madrid, en una jornada en la que ha reivindicado desde Castilla y León "una nación unida, de ciudadanos libres e iguales".

En un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social X, Mañueco ha señalado que en el Día de la Fiesta Nacional de España "celebramos lo que somos y lo que nos une: una historia compartida, una lengua que cruza fronteras y un futuro que construimos juntos".

Inauguración del Auditorio La Baranda en Baltanás (Palencia). Al acto acuden el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Muñeco; en la imagen saluda a la alcaldesa María José de la Fuente ; el presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez; el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; y la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, entre otras autoridades

"Desde Castilla y León reivindicamos una nación unida, de ciudadanos libres e iguales", ha añadido. La publicación concluía con un "¡Feliz 12O!" y se acompañaba de una imagen en la que ondean juntas las banderas de España y de Castilla y León.

Mañueco se ha sumado así a las principales autoridades del Estado y a otros presidentes autonómicos que han presenciado el acto central de la celebración, presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia.

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El desfile, que ha recorrido el eje del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, ha contado con la participación de 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas, además de un amplio despliegue aéreo, con decenas de aeronaves, y terrestre.

El mensaje del presidente de la Junta de Castilla y León se enmarca en su habitual reivindicación de una España de ciudadanos libres e iguales, unida y sin privilegios, en la que la Comunidad se presenta como parte esencial de esa nación compartida.