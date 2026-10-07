El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, saluda al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el pleno de las Cortes de este martes Miriam Chacón ICAL

Vía libre a los presupuestos de 2027 en Castilla y León: las Cortes aprueban un techo de gasto récord de 15.104 millones

Vía libre a los presupuestos de 2027 en Castilla y León. El pleno de las Cortes autonómicas ha aprobado este miércoles el límite de gasto no financiero para el próximo año, que se sitúa en 15.104,54 millones de euros.

El techo de gasto ha salido adelante gracias a los 47 votos favorables de los socios de Gobierno en la Comunidad, PP y Vox, con 34 votos en contra y con una abstención.

Se trata del límite de gasto no financiero más alto desde que la Comunidad calcula esta magnitud y supone un incremento del 6,5% respecto al fijado para 2026.

Con el visto bueno parlamentario queda despejado el marco de referencia para la elaboración de los presupuestos de la Comunidad que, según el Estatuto, deben registrarse en las Cortes el próximo 15 de octubre como tarde.

La cifra resulta de sumar los ingresos no financieros previstos para 2027, 15.011,75 millones de euros, los recursos asociados al déficit y 7,78 millones por ajustes de Contabilidad Nacional.

El objetivo de déficit se toma de lo comunicado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 6 de julio de 2026. La previsión de deuda se sitúa por debajo del 17,3% del PIB.

El escenario macroeconómico que sostiene el techo de gasto apunta a un crecimiento del PIB regional del 2,3% en 2027, una tasa de paro del 8,1% y un aumento del empleo del 1,5%.

Esas previsiones cuentan con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que además señala que Castilla y León cumple de forma satisfactoria los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros de la UE.

El cuadro de 2026 también se ha revisado al alza: el PIB crecería un 2,7%, frente al 2,2% estimado inicialmente.

La propuesta, elevada por el Consejo de Gobierno el pasado 1 de octubre a iniciativa de la Consejería de Economía y Hacienda, llega al pleno en un contexto de incertidumbre marcado por la inflación ligada a los costes energéticos, las tensiones en las cadenas de suministro y la situación geopolítica.

Aun así, la economía autonómica mantiene en 2026 un ritmo sólido, por encima del nacional y muy por encima de la media europea.

Con el techo de gasto ya aprobado, las cuentas de 2027 se orientan, según ha destacado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a "sostener el crecimiento y el empleo, apoyar a las familias y a los sectores productivos con más dificultades y consolidar unos servicios públicos de calidad".

Un escenario económico "realista"

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha subrayado en el pleno que el acuerdo "fija el límite máximo de gasto no financiero de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio 2027 en 15.104,54 millones de euros", una cifra "921 millones superior a la aprobada hace un año" y que, desde 2024, supone un incremento del 16,25%.

Ha recordado que las previsiones se enmarcan en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-2028 y en la senda comunicada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 6 de julio, con un objetivo de déficit del -0,1 % del PIB regional.

Sobre el cuadro macroeconómico, Carriedo ha señalado que "se encuadra en un escenario económico realista, avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal", y ha concretado la revisión al alza del crecimiento de 2026 “hasta alcanzar el 2,7%”, frente al 2,2% estimado inicialmente, y una previsión del 2,3% para 2027.

"Estimamos una nueva bajada de la tasa de paro, que podría llegar hasta el 8,1% de la población activa", ha añadido, con un crecimiento del empleo del 1,5% y una ratio deuda/PIB que "podríamos acabar el año 2027 reduciendo" por debajo del 17,3%.

Un "crecimiento sólido"

El titular de Economía y Hacienda ha enmarcado las cuentas en un contexto de "elevada incertidumbre económica", con una inflación "sensible al incremento de los costes energéticos", tensiones en las cadenas de suministro y una "compleja situación geopolítica".

Aun así, ha destacado que la economía autonómica "se está caracterizando por tener un crecimiento sólido, superior al alcanzado a nivel nacional y muy por encima de la media europea", y ha citado el avance del INE que sitúa el crecimiento de 2025 en el 3%, "el tercer mayor aumento de España".

En el capítulo de recursos, ha advertido de que "finaliza la llegada de fondos de la UE correspondientes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que supone unos 400 millones de euros menos", al tiempo que la Junta "impulsamos una nueva rebaja fiscal para 2027, con la reducción de 36 figuras tributarias".

Esos cerca de 250 millones que quedan en manos de los ciudadanos, ha dicho, "se compensan en las cuentas públicas con la mayor recaudación por el incremento de la actividad y de las bases imponibles".

La "concesión" de la financiación

Carriedo ha dedicado parte de su intervención a la reforma del modelo de financiación. "El modelo acordado de manera conjunta por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras no garantiza la dotación de fondos precisa para la prestación de servicios públicos en nuestra Comunidad", ha afirmado.

Lo ha calificado de "mera concesión política pactada de forma bilateral con un partido separatista, para asegurar el respaldo parlamentario en el Congreso", y ha denunciado que reduce el peso de "la superficie, la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población", variables "previstas en nuestro Estatuto de Autonomía".

La convocatoria anticipada de las elecciones generales para el 29 de noviembre, ha concluido, "impedirá tramitar el proyecto de ley de reforma de la financiación autonómica, así como el proyecto de ley de condonación de la deuda", lo que evita "los perjuicios que ambas normativas supondrían para Castilla y León".

Con el techo de gasto ya aprobado, ha pedido mantener el entendimiento. "La Junta de Castilla y León gobierna contando con el Parlamento, respetando la separación de poderes, cumpliendo sus compromisos, y actuando siempre conforme al interés general", ha afirmado.

"Es lo que las personas de Castilla y León esperan de nosotros, y es lo que les ofrecemos", ha zanjado. El paso de este miércoles abre el camino para que el proyecto de presupuestos para 2027 pueda presentarse dentro de los plazos que marca el Estatuto de Autonomía.