El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, durante el pleno de las Cortes de este miércoles Leticia Pérez ICAL

PP y Vox tumban la ley de violencia de género del PSOE en las Cortes de Castilla y León por "falta de consenso"

PP y Vox han tumbado este miércoles en el pleno de las Cortes de Castilla y León la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE para actualizar la normativa autonómica contra la violencia de género.

Con los 47 votos en contra de los dos socios de Gobierno y los 35 a favor de toda la oposición, la iniciativa socialista decae y no inicia tramitación. El texto, registrado en junio como primera proposición de ley de la legislatura y elaborado con colectivos feministas y sindicatos, pretendía adaptar la norma al Pacto de Estado.

Incorporaba la violencia económica, la digital, la vicaria y la institucional, esta última vinculada por los socialistas a los "mensajes negacionistas" desde las instituciones y a los obstáculos o la estigmatización en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

También reconocía de forma expresa el derecho a decidir sobre la maternidad y la libertad sexual, obligaba a la Junta a aportar financiación propia además de la estatal, reforzaba los recursos de protección en el medio rural y creaba los Premios Nevenka Fernández.

El PSOE la había presentado como un "texto colectivo" y una "piedra de toque" para el PP, al que pidió que no desaprovechara lo que llamó una "oportunidad de oro" de situarse del lado de los derechos de las mujeres.

Los populares habían calificado la iniciativa de "postureo" y reclamado un "consenso absoluto", con el recuerdo de la legislatura anterior, en la que acusaron a los socialistas de "chantaje" después de que un proyecto de la Junta acabara retirado.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha defendido, durante la presentación de la proposición de ley, que la "atención integral" debe llegar a todas las víctimas de violencia de género y ha hecho hincapié en que la iniciativa "garantiza con financiación" los derechos de las víctimas.

"La lucha contra la violencia de género no puede financiarse únicamente con los fondos que llegan del Pacto de Estado, la Junta debe aportar fondos propios", ha señalado, asegurando que la finalidad última de la política contra la violencia de género "tiene que ser que la víctima deje de serlo y que vuelva a ser dueña de su vida".

"Eso es dignidad y eso es libertad, y para conseguir todo eso las víctimas de violencia de género cuentan con mujeres que caminan y que luchan a su lado", ha afirmado, defendiendo la creación de los Premios Nevenka Fernández, a la que ha calificado de "símbolo de resiliencia". Además, ha recordado a "las que ya no están".

La "falta de consenso"

La procuradora popular Elena Bollo de Miguel ha reafirmado el "compromiso" del Partido Popular para terminar con la violencia de género y ha recordado que su formación impulsó "las primeras medidas para proteger a las mujeres frente a la violencia doméstica".

"La lucha contra la violencia de género ha sido un ámbito en el que se ha buscado alcanzar acuerdos amplios y no debería ser una cuestión de ideologías", ha afirmado, haciendo hincapié en la necesidad de un "consenso".

Bollo ha asegurado que el Grupo Socialista presenta una modificación que afecta a 60 artículos y que ha sido "elaborada unilateralmente" por parte de un grupo parlamentario, "olvidando el consenso que es imprescindible".

La procuradora popular ha asegurado que Castilla y León cuenta con "un marco normativo plenamente operativo para garantizar la protección de las víctimas de violencia de género".

"La Comunidad dispone de un catálogo de prestaciones que ya articula una respuesta", ha añadido, asegurando que la violencia de género "no puede usarse como un arma política".

Además, ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha fracasado en todas sus políticas". "Ha legislado de forma imprudente, generando inseguridad jurídica y con el resultado de 1.233 reducciones de pena y 126 excarcelaciones de agresores sexuales", ha apuntado.

Bollo ha hecho hincapié en "los fallos en las pulseras antimaltrato" y ha denunciado que el Ejecutivo central es "incompetente". Además, ha asegurado que Sánchez "ha permitido las imágenes de mujeres con miedo en las calles de Ceuta, que solo han merecido la pasividad y la desaparición de las ministras feministas".

"Basta ya, no nos van a dar lecciones en la defensa de los derechos de las mujeres que tienen todo el compromiso del Partido Popular", ha zanjado la procuradora popular.

La "hipocresía" del PSOE

La procuradora de Vox Susana Suárez ha cargado contra la "hipocresía" del PSOE y ha recordado que ha habido socialistas "que han tenido que salir por la puerta de atrás por arrimar la bragueta a sus compañeras de partido".

Suárez ha asegurado que desde que gobiernan los socialistas "hay más violadores en la calle y más miedo que nunca". "Sus leyes no salvan a las mujeres, benefician a los violadores", ha señalado, afirmando que las mujeres sienten "miedo, incertidumbre e inseguridad" en las calles.

"Con el Gobierno de Sánchez las violaciones han batido récords históricos en España. Según datos del Ministerio del Interior, se han disparado más de un 50% desde que llegaron al poder y el incremento en Castilla y León es sencillamente alarmante", ha afirmado.

La procuradora de Vox ha asegurado que ese "miedo" tiene "responsables políticos". "Se llama Pedro Sánchez y se llama PSOE", ha apuntado, cargando contra "la nefasta Ley del 'solo sí es sí", con "más de 126 violadores que salieron a la calle antes de tiempo".

Suárez ha recordado también el "fallo masivo de las pulseras telemáticas". "Dejaron a cientos de víctimas desprotegidas en sus casas sin saber que sus agresores estaban merodeando, con el riesgo que corrían", ha afirmado.

La representante de Vox ha acusado a los socialistas de haber "causado ese terror". "Ustedes son feministas de pancarta por la mañana y de saunas, prostíbulos y degradación de la mujer por la noche. Su feminismo es una farsa, un negocio para colocar amiguetes y financiar chiringuitos mientras las mujeres sufrimos más que nunca", ha afirmado.

Suárez ha asegurado que "hay un peligro real del que nadie quiere hablar por cobardía política: la inmigración masiva y descontrolada". "Han importado culturas que no respetan la integridad de la mujer, que obligan a las mujeres a ir tapadas y varios pasos por detrás del hombre", ha señalado.

La procuradora ha acusado al PSOE de "permitir símbolos de opresión y degradación hacia la mujer". "Las mujeres de Ceuta tienen miedo de salir a la calle, han creado una España tan insegura que las mujeres tenemos miedo a salir solas. Abrir las fronteras es condenar a las mujeres a caminar con miedo", ha señalado.