El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, durante la presentación de la iniciativa en el pleno de las Cortes de Castilla y León de este miércoles Leticia Pérez ICAL

PP y Vox rechazan blindar el parque público de vivienda en Castilla y León y acusan al PSOE de "intervencionismo"

PP y Vox han tumbado con sus votos en el pleno de las Cortes de Castilla y León una iniciativa del Grupo Socialista que exigía a la Junta "garantizar la permanencia" en el patrimonio público de las viviendas integrantes del parque público de titularidad de la Comunidad y sus entidades dependientes.

El objetivo de la iniciativa -que ha contado con 47 votos en contra, 34 a favor y una abstención- era "evitar su enajenación a fondos, sociedades o vehículos de inversión inmobiliaria".

También instaba al Gobierno autonómico a "establecer las garantías necesarias para que las viviendas destinadas a alquiler protegido o asequible mantengan su finalidad social durante todo el periodo legalmente establecido".

Y a "reforzar el régimen de protección de las viviendas protegidas en Castilla y León, reforzar los instrumentos públicos de control sobre la transmisión de viviendas protegidas y elaborar y mantener actualizado un sistema de seguimiento".

El objetivo de ese sistema hubiera sido "permitir conocer, respecto de las viviendas del parque público de titularidad de la Comunidad, su titularidad, régimen, plazo de protección, destino y, en su caso, las transmisiones de promociones completas, cesiones de derechos y descalificaciones autorizadas, dando publicidad al mismo".

Un "falso silogismo"

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha señalado, durante la defensa de la PNL, que el objetivo de la misma es "que no se pueda hacer negocio con la vivienda de protección oficial". "Tenemos que blindar el carácter público permanente de esas viviendas", ha afirmado.

Martínez ha recordado que las competencias en materia de vivienda son "exclusivas de la Junta" y ha recriminado al Gobierno autonómico que se "cargase" la Consejería de Vivienda.

El procurador del Grupo Popular, José Luis Sanz Merino, ha asegurado que la iniciativa "parte de un falso silogismo sobre la situación de la vivienda en Castilla y León". "Hace gravitar el problema de la vivienda exclusivamente sobre la vivienda protegida cuando lo que faltan son viviendas de todo tipo en España", ha afirmado.

Sanz Merino ha recordado que el régimen de protección existente ya establece "cautelas y protecciones". "Las recetas de la izquierda son más intervención, esquivando los indicadores de un fracaso de gestión, una estafa jurídica y una fractura en la sociedad", ha afirmado.

El procurador popular ha contrapuesto el "modelo exitoso" de Castilla y León al del Gobierno de España. "Actualmente hay 1.260 viviendas en construcción y 1.372 en programación, el dato mata al relato. Son realidades concretas frente a la propaganda de Sánchez", ha recordado.

Sanz Merino ha cargado contra la legislación estatal "intervencionista, sectaria y fracasada". "La PNL pretende presentar como una reivindicación política lo que en Castilla y León ya forma parte de las reformas que Mañueco ya está haciendo. Piden lo que ya se hace", ha señalado.

La "mayor estafa democrática"

La procuradora María Dolores Mateo, de Vox, ha asegurado que "el verdadero enemigo de la vivienda es el PSOE". "Han bloqueado la construcción de nueva vivienda mientras abrían las puertas de par en par a una inmigración masiva y descontrolada. Más de la mitad de los contratos de alquiler se firman a extranjeros", ha denunciado.

Y ha afirmado que la política de vivienda "empieza con el estricto control de las fronteras". "Menos gasto en plataformas de autobombo y más gasto en levantar casas o en liberar suelo", ha afirmado, pidiendo la "remigración" de "quien vive del Estado del Bienestar".

Mateo ha cargado contra el Gobierno por la aprobación de los decretos de vivienda. "El jefe de la mafia sigue retorciendo el reglamento y las leyes. Es la mayor estafa democrática de la historia, una barbaridad jurídica de proporciones impensables. Ustedes, señorías, no tienen vergüenza", ha zanjado.

El procurador de Soria ¡Ya! Ángel Ceña ha defendido que la vivienda necesita un pacto de Estado y ha denunciado que PP y PSOE pretenden "arrojarse la vivienda a la cabeza". "Hay que dejar de usar la vivienda como estrategia para conseguir más votos", ha afirmado, aunque ha anticipado su apoyo a la PNL.

El representante de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha recordado que PP y PSOE llevan "muchos años evadiendo sus responsabilidades" en materia de vivienda y ha mostrado su apoyo a la iniciativa.

Crear un "escudo social"

PP y Vox han tumbado también con sus 47 votos en el pleno de este miércoles una PNL del Grupo Socialista que instaba a la Junta a "crear un escudo social destinado a que familias, autónomos y empresas de la Comunidad puedan hacer frente a los efectos derivados del aumento del coste de las materias primas generado".

La iniciativa, que ha sido apoyada por los 35 votos de toda la oposición, señalaba que "dicho escudo social se añadirá a las medidas ya anunciadas por la Junta en julio de 2026 y estará dotado, en total, de 700 millones de euros que permitan la creación de nuevas líneas de ayudas en las que tenga especial protagonismo la economía familiar".

También establecer líneas de ayuda directas y finalistas "destinadas a ayudar a pequeñas y medianas empresas y autónomos a hacer frente al aumento de los costes energéticos" y "complementar por parte de la Junta las cuantías destinadas a la financiación del Bono Social Térmico".

La iniciativa insta a la Junta a "realizar un verdadero refuerzo de las líneas más demandadas de Buscyl" y a "aumentar las ayudas al sector primario por parte de la Junta hasta equiparar la cuantía económica aportada por parte del Ministerio de Agricultura".

La procuradora del Grupo Popular Paloma Vallejo ha celebrado que "por fin" el próximo 29 de noviembre se celebrarán elecciones generales y ha acusado a los socialistas de pretender que la Junta "haga lo que el Gobierno no hace".

"Proponen las mismas medidas que anunció en julio nuestro presidente Alfonso Fernández Mañueco con un pequeño matiz: duplicar su cuantía. Son reos de las mismas incongruencias que su señor Sánchez", ha afirmado.

Vallejo ha cargado contra la "nefasta gestión energética" del Gobierno de Sánchez y ha recordado el apagón del 28 de abril de 2025. "Si de verdad quieren ayudar a los castellanos y leoneses aprueben el presupuesto para 2027 aprobando hoy en este pleno el techo de gasto", ha zanjado.

El procurador de Vox Carlos Menéndez ha acusado al PSOE de utilizar las ayudas sociales para "mantener el poder". "Es lo que conocemos como asistencialismo dependiente", ha denunciado, y ha defendido que "el dinero se quede en el bolsillo de los que se lo han ganado trabajando".

"Ayudar a una familia que no puede calentar su vivienda sí es política social, lo que no es política social es convertir cualquier crisis en una excusa para disparar el gasto público", ha afirmado, cargando contra el "expolio fiscal" que, a su juicio, defienden los socialistas.

Menéndez ha apostado por una "reducción fiscal drástica" y ha confiado en que de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre salga "una nueva mayoría que nos permita deshacernos de este Gobierno mafioso que está corrompido por todos los sitios".