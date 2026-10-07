Alfonso Fernández Mañueco, presidente del PP de Castilla y León. Fotografía: Vídeo de X.

Mañueco abre la precampaña con tres claves y un mensaje claro: “Con Feijóo, por fin, el cambio va a llegar a España”

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha abierto este miércoles, la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con un vídeo publicado a través de su cuenta de X.

En el mismo, Mañueco ha explicado lo que se juega Castilla y León en la cita con las urnas, tras el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez el pasado lunes.

“Nos jugamos mucho y te cuento tres motivos”, ha asegurado Mañueco para hablar primero de vivienda y “pedir acceso a la vivienda” con “facilidades y ayudas desde el Gobierno de España”.

“Necesitamos trenes que funcionen, que lleguen a tiempo, y mejores carreteras, dentro y fuera de Castilla y León”, ha afirmado el presidente de los populares en la Comunidad.

🎬 Te cuento qué está en juego para #CastillayLeón en las próximas elecciones generales 🗳️ https://t.co/dAn1oqx2yX — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) October 7, 2026

También ha apostado por una “financiación autonómica justa” para “pagar hospitales, escuelas, universidades y atención a los mayores”.

“Sánchez lleva ocho años gobernando y no ha hecho nada. Es el momento de un Gobierno estable, útil y eficaz. Con Alberto Núñez Feijóo, por fin, el cambio va a llegar a España”, ha finalizado.